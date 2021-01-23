Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı: Düşmanlık rölantiye alınıyor

Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara kitlendi. Kimsesiz Doğan Baba'nın gelişiyle Façalı-Çakırbeyli ve Korkmazlar arasındaki düşmanlık rölantiye alınıyor. Hain olduğu ortaya çıkan Ebru ölümüyle herkesi darmadağın eden Hayriye Çakırbeyli'nin vefatını fırsat bilerek Hızır'a hamle yapmaya çalıştı. Ancak olay esnasında orada olan Ceylan ikazını yaparak hainin işini bitirdi. Kimsesiz Doğan'ın Alpaslan ile birlikte masaya gelerek hırsız Korkmaz ailesine ayar verdiği sahne beğeniyle izlendi. Ancak EDHO 180. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte haftaya damgasını vuran o sahne...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.