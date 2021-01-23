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    • Magazin
    • 23.01.2021 14:48
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    • 23.01.2021 14:48
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    Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı: Düşmanlık rölantiye alınıyor

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Hayriye Çakırbeyli'nin vedası herkesi hüzne boğarken İstanbul'a geri dönen Kimsesiz Doğan herkesi ketenpereye getirecek hamleyi yaptı. Hayriye Ana'nın ölümü şok etkisi yaratırken Hızır olmak üzere tüm aile üyeleri cenaze ve sonrasında yasa boğuldu. Son anda açığa çıkma tehlikesinden kurtulan Ebru, Fetih'in adamı Fuat ile anlaşma yaparak Hızır'ı vurmak üzere ittifak kurdu. Ceylan'dan şüphe eden ve mezarlığa gelen Ceylan ise hainin işini tek kurşunla bitirdi. İzleyiciler bir yandan Hızır'ın vurulup vurulmadığını merak ederken gözlerini EDHO 180. bölüm fragmanına çevirdi.

    EDHO 180. bölüm fragmanı yayında mı?

    Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara kitlendi. Kimsesiz Doğan Baba'nın gelişiyle Façalı-Çakırbeyli ve Korkmazlar arasındaki düşmanlık rölantiye alınıyor. Hain olduğu ortaya çıkan Ebru ölümüyle herkesi darmadağın eden Hayriye Çakırbeyli'nin vefatını fırsat bilerek Hızır'a hamle yapmaya çalıştı. Ancak olay esnasında orada olan Ceylan ikazını yaparak hainin işini bitirdi. Kimsesiz Doğan'ın Alpaslan ile birlikte masaya gelerek hırsız Korkmaz ailesine ayar verdiği sahne beğeniyle izlendi. Ancak EDHO 180. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte haftaya damgasını vuran o sahne...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "İşte şimdi öksüz kaldık..."

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

    ACI VEDA

    Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

    ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

    Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

        HAİN ORTAYA ÇIKACAK

        İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

        KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR

        Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

        ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR

        Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

            KAYA'NIN PLANI

            Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

            FAÇALILARA BASKIN

            Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

            SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

                Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir.

                Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır. Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

                Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
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                Haberler Magazin Suboşun babası ketenpereye ayağıyla kıvrılacak! EDHO 180. bölüm fragmanı: Düşmanlık rölantiye alınıyor