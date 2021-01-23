Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.
Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün hastalığıyla ilgili bu kararından sonra yeni bir haber var. Diziden ayrılan Neslihan Atagül'den bir kare, sosyal medyada yayıldı. Hayranları, Neslihan Atagül'ün son halini görünce bir hayli üzüldü.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Sefirin Kızı dizisiyle kendine hayran bırakan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.
Diziye geri dönmesi beklenen Neslihan Atagül, hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini açıklayarak, izleyicilere ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili, "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.