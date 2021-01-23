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    • Magazin
    • 23.01.2021 17:02
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    • 23.01.2021 17:02
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    Hastalığı nedeniyle '' dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı! 'ün son hali hayranlarını üzdü

    Sağlık sorunları sebebiyle ‘’ dizisinden ayrılan ’ün yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren oyuncunun değişimi yüzüne de yansıdı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği çiftler arasında olan lihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti hastalıklarıyla gündeme geldi. Diziden ayrılan Neslihan Atagül'den bir kare, sosyal medyada yayıldı. Atagül'ün çokça çöktüğünü söyleyen hayranları son halini görünce de bir hayli üzüldü.

    Neslihan Atagül eridi bitti! İşte son hali...

    Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.

    Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün hastalığıyla ilgili bu kararından sonra yeni bir haber var. Diziden ayrılan Neslihan Atagül'den bir kare, sosyal medyada yayıldı. Hayranları, Neslihan Atagül'ün son halini görünce bir hayli üzüldü.

    HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

    Sefirin Kızı dizisiyle kendine hayran bırakan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

    Diziye geri dönmesi beklenen Neslihan Atagül, hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini açıklayarak, izleyicilere ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili, "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

        YENİ FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ÜZDÜ

        Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den yeni kare geldi. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü.

        GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

        Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

        Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.
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