Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi yola getiremedi! İddialı Kanal D dizisi için final kaçınılmaz son oldu bileti kesildi... Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi ayakta tutamadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. Yola 'İyi Aile Babası' olarak çıkan sonrasında adını 'Babam Çok Değişti' olarak revize eden dizi yine de toparlanamadı. Kanal D'de yayınlanan ve 5. bölümde ismini "Babam Çok Değişti" olarak değiştiren dizi erken final kararı aldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. İlk olarak "İyi Aile Babası" ismiyle ekranlara gelen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı dizi 5. bölüm itibarıyla senaristini değiştirmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İsmini Babam Çok Değişti olarak değiştiren dizi final yapmaktan kurtulamadı.
KÖTÜ GİDİŞE BİROL GÜVEN DE 'DUR' DİYEMEDİ
Başrollerini Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın paylaştığı Babam Çok Değişti dizisi ekranlara veda ediyor. İyi Aile Babası ismiyle 5 bölüm ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizi reytingde istenilen sonuçları veremeyince senarist ve isim değişikliğine gitmiş, senaryoyu Birol Güven'e emanet etmişti.