Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi yola getiremedi! İddialı Kanal D dizisi için final kaçınılmaz son oldu bileti kesildi... Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi ayakta tutamadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. Yola 'İyi Aile Babası' olarak çıkan sonrasında adını 'Babam Çok Değişti' olarak revize eden dizi yine de toparlanamadı. Kanal D'de yayınlanan ve 5. bölümde ismini "Babam Çok Değişti" olarak değiştiren dizi erken final kararı aldı.