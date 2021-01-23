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    • Magazin
    • 23.01.2021 11:40
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    • 23.01.2021 11:40
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    allem etti kallem etti yine de o diziyi yola getiremedi! İddialı Kanal D dizisi için final kaçınılmaz son oldu bileti kesildi

    Televizyon ekranlarındaki reyting savaşına bir dizi daha mağlup oldu. izleyicisi o iddialı diziyle vedalaşmak zorunda. Bu sezonun en iddialı işlerinden biri olarak start alan, güçlü kadrosuyla merak uyandılar önce İyi Ailesi Babası adıyla yola çıkan ancak sonrasında adını alarak herkesi şaşırtan dizi final yapma kararı oldu.  Başrollerinde 'ın yer aldığı dizide geçtiğimiz haftalarda büyük değişiklikler yaşanmıştı. Kanal D'de yayınlanan ve 5. bölümde ismini "Babam Çok Değişti" olarak değiştiren dizi erken final kararı aldı.

    Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi yola getiremedi!

    Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi yola getiremedi! İddialı Kanal D dizisi için final kaçınılmaz son oldu bileti kesildi... Kanal D allem etti kallem etti yine de o diziyi ayakta tutamadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. Yola 'İyi Aile Babası' olarak çıkan sonrasında adını 'Babam Çok Değişti' olarak revize eden dizi yine de toparlanamadı. Kanal D'de yayınlanan ve 5. bölümde ismini "Babam Çok Değişti" olarak değiştiren dizi erken final kararı aldı.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. İlk olarak "İyi Aile Babası" ismiyle ekranlara gelen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı dizi 5. bölüm itibarıyla senaristini değiştirmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İsmini Babam Çok Değişti olarak değiştiren dizi final yapmaktan kurtulamadı.

    KÖTÜ GİDİŞE BİROL GÜVEN DE 'DUR' DİYEMEDİ

    Başrollerini Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın paylaştığı Babam Çok Değişti dizisi ekranlara veda ediyor. İyi Aile Babası ismiyle 5 bölüm ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizi reytingde istenilen sonuçları veremeyince senarist ve isim değişikliğine gitmiş, senaryoyu Birol Güven'e emanet etmişti.

        8. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

        İlk 5 bölümünün senaryosunu Erdal Şahin'in yazdığı İyi Aile Babası dizisi 5. bölümden itibaren Birol Güven'e emanet edildi. İsmi Babam Çok Değişti olarak değiştirilen ve salı günleri yerine ardık perşembe günleri izleyici karşısına çıkan dizi ne yaparsa yapsın istenilen başarıyı elde edemedi.

        İyi Aile Babası dizisi 8. bölümü ile ekranlara veda etme kararı aldı.

        Dizinin son bölümlerine konuk oyuncu olarak Naz Elmas da katılmıştı. Babam Çok Değişti ekrana gelen son bölümüyle reyting listelerinde ilk 10 program arasına girememişti.

            BABAM ÇOK DEĞİŞTİ KONUSU NE?

            Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası'nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı'ya aşık olmuş ve sonunda O'nunla evlenmeyi başarmıştır.

            Aslı da, Mehmet Ali'yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali'nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana'nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

            Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.
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