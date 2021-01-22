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    • Magazin
    • 22.01.2021 18:09
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    • 22.01.2021 18:09
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Netflix’te 2 sezon boyunca yayınlanan dizinin farklı konusu ve oyuncuları izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarmıştı. Şimdi ise yeni sezonda neler yaşanacağı merak edilerak araştırılanlardan biri oldu. 3. sezon için tarih verdi mi? Henüz izlememiş olanlar ise , ? Sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    You 3. sezon ne zaman?

    You 3. sezon ne zaman? Netflix You dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi taradından araştırılmaya başlandı. İlk iki sezonu ilgiyle izlenen dizi serisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gerilim dolu sahneleri ile hafızalara kazınan dizi hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte Netflix You dizisi ile ilgili tüm detaylar…

    YOU 3. SEZON NE ZAMAN?

    Netfliz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İkinci sezonu Aralık 2019'da Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonundan paylaşılan ilk görsel oldu. Fotoğrafta, Badgley vardı ve herhangi bir hayranın kanını dondurması gereken "Hey, you" yazan bir maske takıyordu. Üçüncü sezon, bugüne kadarki en büyük sezon olacak gibi duruyor.Beyazperde'nin haberine göre, Netflix çekimlerin başladığını duyurduğu paylaşımda, "Joe Goldberg'den her zaman en az 6 fit uzakta kalmanızı öneriyoruz" ifadeleri kullandı. Yayın tarihi ise henüz belli değil.

    YOU KONUSU NEDİR?

    Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanmış olan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli son derece zeki bir kitapçının, kitap dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık olması ve onda bir takıntı haline gelişi anlatılmaktadır. Joe, ilk gördüğü anda Beck'e aşık olur ve Joe, sevdiği kız olan Beck'in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile her şeyi yapmaya çalışır.

    Beck'in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile teknolojiyi kullanmak isteyen ve kullanmaya başlayan ve Beck'i her yerden takip etmeye başlayan Joe'nun takıntılı davranışları Beck'in en iyi arkadaşı olan Peach'ı şüphelendirmektedir fakat ona engel olamaz. Joe, çabalarının sonunda Beck'in erkek arkadaşı olmayı başarmaktadır. Ancak Joe takıntılı haline artarak devam edecektir.

        YOU OYUNCULARI KİMLER?

        Bu psikolojik ve gerilim türündeki you dizisinin başrol oyuncusu Penn Badgley' dir. Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan bu dizinin diğer oyuncuları Elizabeth Lail, Luca Padovan, Zach Cherry ve Shay Mitchell 'dir. Dizi baştan aşağı esrarengizlik vardır.Dizi, yeni sezon için üç yeni oyuncu transfer etti: Shalita Grant (Search Party), Travis Van Winkle (Transformers) ve Scott Speedman (Underworld). Yakın zamanda The Haunting: Bly Malilkanesi'nde izlediğimiz Victoria Pedretti ise Love performansında daha da büyük bir etki şansı bulacak.

        Dizi sektöründe özellikle psikolojik ve gerilim dizilerinde yerini belli eden you dizisinin yönetmenleri : Greg Berlanti ve Sera Gamble'dir. Diziye yön veren yönetmenler oldukça başarılıdır.
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