YOU KONUSU NEDİR?

Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanmış olan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli son derece zeki bir kitapçının, kitap dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık olması ve onda bir takıntı haline gelişi anlatılmaktadır. Joe, ilk gördüğü anda Beck'e aşık olur ve Joe, sevdiği kız olan Beck'in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile her şeyi yapmaya çalışır.

Beck'in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile teknolojiyi kullanmak isteyen ve kullanmaya başlayan ve Beck'i her yerden takip etmeye başlayan Joe'nun takıntılı davranışları Beck'in en iyi arkadaşı olan Peach'ı şüphelendirmektedir fakat ona engel olamaz. Joe, çabalarının sonunda Beck'in erkek arkadaşı olmayı başarmaktadır. Ancak Joe takıntılı haline artarak devam edecektir.