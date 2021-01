You 3. sezon ne zaman? Netflix You dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi taradından araştırılmaya başlandı. İlk iki sezonu ilgiyle izlenen dizi serisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gerilim dolu sahneleri ile hafızalara kazınan dizi hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte Netflix You dizisi ile ilgili tüm detaylar…