You 3. sezon ne zaman? Netflix You dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden binlerce kişi taradından araştırılmaya başlandı. İlk iki sezonu ilgiyle izlenen dizi serisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gerilim dolu sahneleri ile hafızalara kazınan dizi hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte Netflix You dizisi ile ilgili tüm detaylar…
YOU 3. SEZON NE ZAMAN?
Netfliz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İkinci sezonu Aralık 2019'da Netflix'te yayınlanan dizinin yeni sezonundan paylaşılan ilk görsel oldu. Fotoğrafta, Badgley vardı ve herhangi bir hayranın kanını dondurması gereken "Hey, you" yazan bir maske takıyordu. Üçüncü sezon, bugüne kadarki en büyük sezon olacak gibi duruyor.Beyazperde'nin haberine göre, Netflix çekimlerin başladığını duyurduğu paylaşımda, "Joe Goldberg'den her zaman en az 6 fit uzakta kalmanızı öneriyoruz" ifadeleri kullandı. Yayın tarihi ise henüz belli değil.
YOU KONUSU NEDİR?
Caroline Kepnes'in 2014 yılında yayımlanan romanından uyarlanmış olan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg isimli son derece zeki bir kitapçının, kitap dükkanına gelen Guinevere Beck'e aşık olması ve onda bir takıntı haline gelişi anlatılmaktadır. Joe, ilk gördüğü anda Beck'e aşık olur ve Joe, sevdiği kız olan Beck'in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile her şeyi yapmaya çalışır.
Beck'in kalbini ve de aşkını kazanmak amacı ile teknolojiyi kullanmak isteyen ve kullanmaya başlayan ve Beck'i her yerden takip etmeye başlayan Joe'nun takıntılı davranışları Beck'in en iyi arkadaşı olan Peach'ı şüphelendirmektedir fakat ona engel olamaz. Joe, çabalarının sonunda Beck'in erkek arkadaşı olmayı başarmaktadır. Ancak Joe takıntılı haline artarak devam edecektir.