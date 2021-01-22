Winx Efsanesi: Kader ne zaman başlayacak? Winx Efsanesi Kader izleme yolları nelerdir?

WINX EFSANESİ KADER OYUNCULARI KİMDİR?

Dizide, Bloom rolünde Abigail Cowen, Stella rolünde Hannah van der Westhuysen, Aisha rolünde Precious Mustapha, Terra rolünde Eliot Salt, Musa rolünde Elisha Applebaum ve Beatrix rolünde Sadie Soverall rol alıyor.

KONUSU NEDİR?

Netflix, yayınladığı fragmanla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor; "Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken sihirli güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir." Bu da yaklaşmakta olan dizinin, Winx evreninin orijinal konusuyla bağlantılı olacağının açık bir delili niteliğinde.