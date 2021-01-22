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    • 22.01.2021 17:42
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    • 22.01.2021 17:42
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    ne zaman başlayacak? yolları nelerdir?

    Yeni fantastik dizi izleme yolları dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Popüler çizgi dizi Winx Club uyarlaması olacak dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 'Winx Club' çizgi filminden uyarlanan 'Winx Efsanesi: Kader' dizisi 'Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alacak. Dizinin yayıncısının kim olduğu da arama motorlarında sorgulanıyor.

    takvim.com.tr
    Winx Efsanesi: Kader ne zaman başlayacak? Winx Efsanesi Kader izleme yolları nelerdir?

    Winx Efsanesi: Kader izleme yolları nelerdir? Winx Efsanesi Kader ne zaman başlayacak? Sevilen çizgi dizi Winx Club'ın uyarlaması merakla bekleniyordu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosunun belli olmasının ardından yayınlandı. Winx Efsanesi Kader 1. sezon 1. bölüm izleyicilerle buluştu. Peki, Winx Efsanesi Kader nasıl izlenir?

    WINX EFSANESİ KADER OYUNCULARI KİMDİR?

    Dizide, Bloom rolünde Abigail Cowen, Stella rolünde Hannah van der Westhuysen, Aisha rolünde Precious Mustapha, Terra rolünde Eliot Salt, Musa rolünde Elisha Applebaum ve Beatrix rolünde Sadie Soverall rol alıyor.

    KONUSU NEDİR?

    Netflix, yayınladığı fragmanla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor; "Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken sihirli güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir." Bu da yaklaşmakta olan dizinin, Winx evreninin orijinal konusuyla bağlantılı olacağının açık bir delili niteliğinde.

    WINX EFSANESİ KADER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre Winx Efsanesi: Kader, 22 Ocak'ta Netflix aboneleri ile buluşacak. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden başlayacak. Diziyi Netflix üyeleri izleyebilecek.
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