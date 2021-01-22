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    • Magazin
    • 22.01.2021 16:03
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    • 22.01.2021 16:03
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    ? ? Şaşırtan veda…

    ? Sorusunun merakla beklenen yanıtı açıklandı. Rakabetin üst düzeyde olduğu ve heyecan dolu anların yaşandığı bu haftanın vedası çok üzdü ve gözyaşları sel oldu. Sunucu Seda Sayan’ın da üzüldüğü bir veda gerçekleşen yarışmada haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziği koluna takan gelin hangisi oldu? ? İşte merak edilen gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Seda Sayan'ın sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincileri açıklanırken haftanın en düşük puanını alan gelin yarışmaya veda etti. Duygusal anların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da neler oldu?

    22 OCAK CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (22 OCAK)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 68 puan ile Gizem oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi toplam 85 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.

    Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA GİZEM KİMDİR?

        Bir hafta boyunca rakipleri, İlayda ve Aysun ve yeni yarışmacıya karşı gireceği yarıştan galip olarak ayrılmak ve hem gün sonlarında çeyrek altın hem de finalde beş altın bilezik kazanmak isteyen Gizem Sancaktar 27 yaşında. Aslen Ankaralı. 1.5 yıldır Servet Saltuk Sancaktar ile evli. Kedi ve köpeği var. Çok neşeli, sürekli gülen ancak haksızlığa gelemeyen bir yapısı var.

        Pozitif yaklaşımı seven güzel gelin istemediği durumlardan sinirlenebileceğini ifade ediyor. Kitap okumayı ve rap müziği çok seviyor. Bu sebeple de hızlı konuşuyor. Rakibelerinin bu konuda kendisinden çekeceği var. Akrep burcu olan güzel gelinin hedefi yarışmda uzun süre kalabilmek.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN VE KAYINVALİDESİ NURTEN KİMDİR?

        Mutfakta hünerlerini göstererek rakiplerini geçmeye çalışacak olan Aysun Kuşatan 24 yaşındadır. Genç yarışmacı aslen Sakaryalıdır. Üniversite öğrencisidir. 5 yıllık evlidir ve 4 yaşında bir erkek çocuğu sahibidir. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılıyor. Kendisini pratik, çözümcü ve hırslı olarak tanımlıyor.

        Yarışmada kayınvalidesi ile birlikte altınları toplamaya geliyor. Daha önce Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşadı.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Şaşırtan veda…