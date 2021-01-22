Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Seda Sayan'ın sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincileri açıklanırken haftanın en düşük puanını alan gelin yarışmaya veda etti. Duygusal anların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da neler oldu?
22 OCAK CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Aysun oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (22 OCAK)
Haftanın en düşük puanını alan gelin 68 puan ile Gizem oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Haftanın birincisi toplam 85 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.