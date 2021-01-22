TRT 1 ekranlarında heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinin son yayınlanan bölümünde yaşanan gelişmelerle ortalık iyice karıştı. Son bölümde saray tarafından görevlendirilen Eşref Aziz, bugüne kadar hiç duymadığı gizli bir örgütle karşılaşıyor. Kaşgarlı Nadir Bey'i ise büyük bir sürpriz bekliyor. Bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 136. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Fragman ise henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Duyun-u Umumiye'ye olan borçların biteceğini söyleyen Abdülhamid, planını saklı tutar. İngiltere ise bu sefer kozunu büyük oynar. Ünlü banker Ernest Cassel artık payitahttadır.