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    • 23.01.2021 00:00
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    • 23.01.2021 00:04
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    Planını saklı tutuyor! : En büyük kozunu devreye alacak!

    TRT 1 ekranlarında cuma akşamına damgasını vuran dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bugün yayınlanan bölümde Duyun-u Umumiye’ye olan borçların biteceğini söyleyen Abdülhamid, planını saklı tutuyor. İngiltere ise bu sefer kozunu büyük oynuyor. Ünlü banker Ernest Cassel artık payitahta geliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

    Payitaht Abdülhamid 136. bölüm fragmanı yayında mı?

    TRT 1 ekranlarında heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinin son yayınlanan bölümünde yaşanan gelişmelerle ortalık iyice karıştı. Son bölümde saray tarafından görevlendirilen Eşref Aziz, bugüne kadar hiç duymadığı gizli bir örgütle karşılaşıyor. Kaşgarlı Nadir Bey'i ise büyük bir sürpriz bekliyor. Bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 136. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Fragman ise henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Duyun-u Umumiye'ye olan borçların biteceğini söyleyen Abdülhamid, planını saklı tutar. İngiltere ise bu sefer kozunu büyük oynar. Ünlü banker Ernest Cassel artık payitahttadır.

    Saray tarafından görevlendirilen Eşref Aziz, bugüne kadar hiç duymadığı gizli bir örgütle karşılaşır. Kaşgarlı Nadir Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

    Naime ve Aliye, Saliha Sultan'a tuzak kurarken Stefano da onları kendi tuzağına düşürmüştür. Emsal, Saliha Sultan'ın başına gelenler için Naime'den şüphelenir. Aradığı kanıtı da bulunca haremde artık kılıçlar çekilir.

        Kırım Türklerini kurtarmak için Rus filosunun boğazdan geçişine müsaade eden Abdülhamid, meselenin gizlilik içinde sonuçlanmasını ister. Hechler ise gücünü Selanik Mason Locası ile birleştirerek planın ifşa olmasını sağlamaya çalışır. Oğlu Ali Osman'ın kimin elinde olduğunu bilmeyen Eşref Aziz, ona ulaşmak için her yolu dener.

        Naime ve Aliye bu kez Saliha Sultan'ı saraydan göndermek için tehlikeli bir yol seçerler. Stefano da onlara yardım edecektir. Naime, annesi Bidar Sultan'ın kaderini Saliha'ya yaşatmaya çalışırken Stefano da kendi tertibini yapar. Bu tertiple Abdülhamid hem kızını, hem Saliha Sultan'ı kaybedecektir.

        Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso'nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir.

            Karekin'in tren meselesinde Eşref'e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı'ya yöneltir. Tatavlalı Mika'dan, Eşref'in oğlu Ali Osman'a dair yeni bir emir alır.

            Saliha'nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime'nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha'yı uyarır. Naime'nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer.

            Fatma kardeşinin hala Stefano'yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano'nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.
                Haberler Magazin Planını saklı tutuyor! Payitaht Abdülhamid 136. bölüm fragmanı: En büyük kozunu devreye alacak!