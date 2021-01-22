Reyting rekorları kırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın ölümün ardından yaşanan gelişmeler herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam yayınlanan bölümde Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilendi. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamadı. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verdi. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şehre bir ''Ümit'' gelir

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.