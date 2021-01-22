Kurtlar Vadisi için heyecan devam ediyor. Dizi 2003-2016 yılları arasında milyonları ekran başına kilitlemişti. Kurtlar Vadisi'nin Pusu yerine Kaos olarak devam edeceğine dair söylentiler dizinin hayranlarını heyecan yaratmıştı. Kurtlar Vadisi Kaos geri dönüyor iddiaları son haftalarda insanlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu ve Trends Topic'te on binlerce kişi tarafından konu hakkında paylaşımlar yapıldı. Dizinin Şubat ayında Show TV ekranlarında yayınlanacağına dair haberler izleyicileri heyecanlandırsa da Show TV ve Pana Film'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Show TV konu hakkında açıklamayı yaptı. Kurtlar Vadisi Kaos hakkında yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netleşti.

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.