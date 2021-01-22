Kurtlar Vadisi için heyecan devam ediyor. Dizi 2003-2016 yılları arasında milyonları ekran başına kilitlemişti. Kurtlar Vadisi'nin Pusu yerine Kaos olarak devam edeceğine dair söylentiler dizinin hayranlarını heyecan yaratmıştı. Kurtlar Vadisi Kaos geri dönüyor iddiaları son haftalarda insanlar tarafından sosyal medyada çok konuşuldu ve Trends Topic'te on binlerce kişi tarafından konu hakkında paylaşımlar yapıldı. Dizinin Şubat ayında Show TV ekranlarında yayınlanacağına dair haberler izleyicileri heyecanlandırsa da Show TV ve Pana Film'den yapılacak açıklama bekleniyordu. Show TV konu hakkında açıklamayı yaptı. Kurtlar Vadisi Kaos hakkında yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netleşti.
GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.
Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.
Dizide Çemberlitaş, Fatih ve Sarıyer yerlerde de çekilmiştir. Polat Alemdar'ın son sezonda Suriye'ye kaçırılmasından dolayı dizinin bazı bölümleri burada çekilmiştir.