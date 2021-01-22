Khai ne demek? Khai ismi anlamı nedir?

INSTAGRAM SAYFASINA EKLEDİ

Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının adını sonunda açıkladı. Bunu da Instagram sayfasında kendini tanıttığı bölüme bir ekleme yaparak duyurmuş oldu.

'KHAI'NİN ANNESİ'

25 yaşındaki Gigi Hadid; Instagram sayfasında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.

KARDEŞİNİN ADINA BENZİYOR

Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid. Arapça bir kelime olan "Khair", "iyi, bereketli, nimet" gibi anlamlara geliyor.