Khai ne demek? Khai ismi anlamı nedir?

Khai ismi anlamı nedir? Khai ne demek? Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin kızının ismi belli oldu. Çiftin kızlarının isminin Khai olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Khai ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
KHAİ NE DEMEK?
Khai "seçilmiş kişi, kraliyet veya asalet" anlamına geliyor.
Gigi ve Zayn, kızlarının sosyal medyadaki varlığı konusunda son derece özeldir. Ancak geçen hafta Gigi'nin annesi Yolanda yanlışlıkla Khai'nin yüzünü ortaya çıkaran bir fotoğraf paylaştı. Süper model, Instagram paylaşımını daha sonra sildi ve aynısının kırpılmış bir versiyonunu paylaştı.
INSTAGRAM SAYFASINA EKLEDİ
Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının adını sonunda açıkladı. Bunu da Instagram sayfasında kendini tanıttığı bölüme bir ekleme yaparak duyurmuş oldu.
'KHAI'NİN ANNESİ'
25 yaşındaki Gigi Hadid; Instagram sayfasında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.
KARDEŞİNİN ADINA BENZİYOR
Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid. Arapça bir kelime olan "Khair", "iyi, bereketli, nimet" gibi anlamlara geliyor.