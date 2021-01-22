Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali yaşandı ve heyecan doruktaydı. Jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılardan günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacıları kimler oldu? Doya Doya Moda kim elendi? 22 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Haftanın en düşük puanını alarak hayallerine vedam eden yarışmacı kim oldu? İşte yaşananlar…