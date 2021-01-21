Serdar Ortaç, Nuri Alço Evrim Keklik ve daha bir çok ünlü 'bu kadarını beklemiyorduk' dedirtti... Ünlü bir online alışveriş sitesi bir ilke imza attı ve vatandaşları para karşılığında hayranı olduğu ünlü isimlerle buluşturmak için bir platform kurdu.

Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Serdar Ortaç, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alçı, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören ve Burak Akkul gibi birçok ünlü ismin yer aldığı platformda vatandaşlar sevdikleri isimlere para göndererek istediği mesajı okutabiliyor.