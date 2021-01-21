AYRILMAK İSTEDİM DENİZ ÇILDIRDI

Ozan Güven,"Olay gecesinden yaklaşık 5 ay önce yazdığım bir şey ilişkinin dinamikleri değişiyor. Sırf bağırdığım için utandığımı ifade ettim. Bağırdığım için özür mektubu yazdım. Bağırdığım için pişman olan ben böyle bir şey yapamam. 4 kez ayrılmak istedim. Anlaşamıyorduk bayılma numarası yapıyordu. 5-6 gün önceki bir yazının gündeme gelmesi niyeti ortaya koyuyor.

Ozan Güven'in avukatının "Deniz hanım çirkin söz işittiyse neden eve gitti acaba affetmiş miydi ?" sorusunun üzerine Deniz Bulutsuz," O hakareti tekrardan ağzıma almak istemiyorum. Ozan'ın arkadaşlarının önünde yapıldı. Kendisini affetmedim böyle bir durumda benim tercihim duyduğum şeyi insanların önünde büyütmek olmadı. Daha öncede Ozan alkol alınca küfür eder, huysuz olur. O haldeyken üzerine gidilmez. " sözleriyle yanıt verdi.

Olaydan hemen sonra Ozan Güven'in aracını alması konusunda Deniz Bulutsuz, "Ben aracı Ozan'dan istemedim. O gece olayı, evine gittiğim arkadaşım ve Ozan'ın şöförü biliyordu. Ben o haldeyken vücudumda yaralar varken başkasına açıklama yapmak istemedim, görülmek istemedim. Direkt Ozan'la değil şoför ile iletişime geçtim ve kaçmak istedim." dedi.