Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu... Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti.
Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından hapis talebiyle yargılanması istenen Ozan Güven hakim karşısına çıktı!
HAKİM KARŞISINDA!
Oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği şiddet iddiasıyla bitmişti. 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından Ozan Güven'in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti. Yaşanan olayların ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'na yerleştiği öne sürülen 45 yaşındaki Güven, bugün görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ADLİYEDE
Ozan Güven tarafından darbedildiğini ı̇fade eden Deniz Bulutsuz duruşma öncesi görüntülendi. Bulutsuz'un ardından oyuncu Ozan Güven de adliyeye geldi.