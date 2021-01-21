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    • 21.01.2021 14:30
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    dizisi 'in Volkan'ı gizlisi saklısı kalmamış! 19 yaş küçük genç kadına attığı bu mesajlar fena

    'nin bu sezonki en çok konuşulan dizilerinden yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bunda oyuncuların ustalıklarının payı çok büyük. Dizide 'yle birlikte başrolü paylaşan ve Volkan karakteriyle izleyiciye saç baş yolduran özel hayatını gizli tutan isimlerden biri. Başarılı oyuncu buna karşın geçtiğimiz aylarda büyük bir ifşa skandalnın baş aktörü olmuştu. Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük olan, 21 yaşındaki Melissa adlı genç kadına attığı özel mesajları ifşa oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cindoruk'un işte o yazışmaları...

    Caner Cindoruk'un Melissa adlı genç kadına attığı özel mesajları ifşa oldu

    Kanal D dizisi Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk gizlisi saklısı kalmamış! 19 yaş küçük genç kadına attığı bu mesajlar fena... Cansu Dere ile beraber rol aldığı Sadakatsiz dizisinde karısını aldatan bir karaktere hayat veren Caner Cindoruk'un sosyal medyada bir kadın takipçisine attığı özel mesajlar ifşa oldu. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri uzun süre tartışılan oyuncunun şimdide özel mesajları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Geçtiğimiz yıl Selin Şekerci ile beraber olan Caner Cindoruk, Şekerci'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermemiş, aşk hayatıyla değil uzun zamandır işiyle ön plandaydı. Fakat Cindoruk hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

    İddialara göre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cindoruk, Instagram üzerinden 21 yaşındaki Melissa adlı bir kadına özel mesajlar attı.

        Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti.

        Caner Cindoruk'un attığı bu mesajlar sosyal medyada hızla yayılırken başarılı oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

        Peki, Caner Cindoruk kimdir?: 17 Nisan 1980'de Adana'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti.

            Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

            2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı.

            2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi'nin Gergedan Mevsimi filminde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Monica Bellucci'yle oynadı. 2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

            2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı.
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