Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç, yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. İddialı yarışmacılar arasında yer alan ve kendine olan güveni ile ön plana çıkan yarışmacılardan biri olan Survivor İlayda Şeker çok fazla gündeme geliyor. İşte hayatına dair tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.