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    • 21.01.2021 18:54
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    • 21.01.2021 18:54
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    Özellikle akşam saatlerinde ? Sorusunun yanıtın sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. TV8’in fenomen yarışması Survivor 2021 yeni sezonuna bomba gibi başladı. birbirinden iddialı yarışmacılar parkurdayken yakından takip edilse de özel Hayatlarına dair bilgiler de merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Gönüllüler takımından Ünlüler takımına gönderilen , , , ?

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    Survivor İlayda kimdir?

    Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç, yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. İddialı yarışmacılar arasında yer alan ve kendine olan güveni ile ön plana çıkan yarışmacılardan biri olan Survivor İlayda Şeker çok fazla gündeme geliyor. İşte hayatına dair tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

    İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

    İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu. İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.

        Geçtiğimiz hafta Survivor Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:
        "Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum."

        ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Sezonun ilk sembol oyunu ardından iki takımdan da kuruyemişi kazananlar ödülün keyfini çıkardı. Sosisli sandviçleri için Steven ile Melis'in mücadelesi sonrası kazanan ünlüler oldu.

        2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

        Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı. Dün akşam izleyenlerden en çok oy alan iki yarışmacının belirlediği diğer adaylar ise Dora ve Öykü Çelik oldu...

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim Sancakay oldu.
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