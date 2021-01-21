Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün yarışmaya yeni katılan isimlerden birisi olan Duygu'nun parkurda düştüğü ve acılar içerisinde "Belim yan döndü" dediği görülmüştü. Peki, Survivor Duygu diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? Duygu Serap Salman kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte Survivor Duygu kimdir sorusunun yanıtı;