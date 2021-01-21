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    • 22.01.2021 00:08
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    , neden ayrıldı? Herkesi yıkan olay! , kaç yaşında ve nereli?

    , neden ayrıldı sorularının yanıtı merak konusu oldu. Survivor'da bu akşam herkesi yıkan olay bir olay yaşandı. Adada acil durum konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı yarışmacılara önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı sakatlık nedeniyle Cemal'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bu durum yarışmacıların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Peki, , kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

    Survivor Cemal diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı?

    Survivor Cemal diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı Survivor yeni bölümde "Survivor'da bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." dedi ve Cemal'in sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Peki, Survivor Cemal diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    SURVİVOR CEMAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN AYRILDI?

    Acun Ilıcalı sakatlık nedeniyle Cemal'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bu durum karşısında çok üzüldüğünü belirterek "Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.

    CEMAL HÜNAL KİMDİR?

    Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.

    Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır.

        Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

        CEMAL HÜNAL YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

        Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

        Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

        Atçalı Kel Mehmet (2017)

        Kırmızı (2015) - Umut

        Günce (2013) - Cengiz

        Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

        Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

        Ayaz (2012) - Şahin

        Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

        Peşpeşe - (2010) - Bora

        Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

        Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

            CEMAL HÜNAL YER ALDIĞI DİZİLER

            Asi (2007-2009) - Kerim

            Kış Masalı (2009) - Ali Murat

            Adanalı (2010) - Alex

            Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

            Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

            Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

            Paramparça (2014) - Alper

            Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

            Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
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            Haberler Magazin Survivor Cemal diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı? Herkesi yıkan olay! Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli?