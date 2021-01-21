Survivor Cemal diskalifiye mi oldu sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı Survivor yeni bölümde "Survivor'da bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." dedi ve Cemal'in sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Peki, Survivor Cemal diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı? Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR CEMAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı sakatlık nedeniyle Cemal'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bu durum karşısında çok üzüldüğünü belirterek "Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok." ifadelerini kullandı.