Son sezonunda 7 bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hakan Muhafız dizisinin 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ve konu hakkında Netflix tarafından yapılacak merak ediliyor. Dizinin yayınlanan 4. sezonunda Hakan geçmişe döndü ve Vezir'in bir eşyasını ele geçirerek tanıdık bir simayla karşı karşıya gelmişti. Şimdi izleyiciler heyecanla Hakan Muhafız 5. sezon açıklamasını beklemeye başladı. Peki, Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

HAKAN MUHAFIZ 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız'ın 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.