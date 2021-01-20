Wakanda nedir? Nerede? Wakanda Forever ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Survivor 2021 ilgiyle izleniyor ve yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. Peki Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele veren Steven Salam'ın sevinirken "Wakanda Forever" sözleri de izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte tüm detaylar…
WAKANDA FOREVER NE DEMEK?
Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir. Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.
WAKANDA FOREVER NE ANLAMA GELİR?
Özellikle Chadwick Boseman'ın başrolünde oynadığı 2018 yapımı Kara Panter (Black Panther) filminde öne çıkan bu ülkede; Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları Wakanda Forever adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlar.
SURVIVOR STEVEN KİMDİR?
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.