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    • 20.01.2021 13:48
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    • 20.01.2021 13:54
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    alay konusu olmakta formunu koruyor! Duygu bu kez 'Bittikçe doldurabiliyorsunuz' diyerek suluk reklamı yaptı pes

    Youtube videolarıyla ve Instagram paylaşımlarıyla ünlenen, geçtiğimiz günlerde sahanda yumurtanın Türkçe'sini unutarak 'sunny side up' ifadesiyle sosyal medyanın alay konusu olan , alay konusu olmadaki ısrarını sürdürüyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu kez yaptığı suluk reklamıyla ti'ye alındı. Elindeki suluğu öve öve bitiremeyen Duygu Özaslan "İstediğiniz zaman bittikçe doldurabiliyorsunuz" diyerek görenleri hayretler içersinde bıraktı. Duygu Özaslan'ın kimseinin suluğun işlevinden haberi yokmuşçasına yaptığı bu reklam kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

    Duygu Özaslan bu kez 'suluk' reklamıyla alay konusu oldu

    YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

    Özaslan, son paylaşımında bir markanın suluğunu tanıttı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan'ın, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

    'KÜÇÜK KÜÇÜK YUDUM YUDUM İÇEBİLİYORSUNUZ'

    Özaslan'ın, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.

    Duygu Özaslan geçen sene de sahanda yumurtanın türkçesini unutarak 'sunny side up' demiş ve takipçilerinin alay konusu olmuştu.

    Öte yandan bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

    'GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK'

    Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayelerini anlatan Özaslan, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız 'Biri var, senden çok hoşlanıyor' dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. 'Ya çirkindir ya da salaktır' dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti.

    Duygu Özaslan şimdilerde spor salonlarından bolca paylaşım yapsa da geçen yaza fazla kilolarıyla damgasını vurmuştu. Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldığını itiraf etmişti.

    Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.
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    Haberler Magazin Duygu Özaslan alay konusu olmakta formunu koruyor! Duygu bu kez 'Bittikçe doldurabiliyorsunuz' diyerek suluk reklamı yaptı pes