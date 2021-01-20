TRT 1'deki Masumlar Apartmanı'ndaki bu aşkı izleyici kalbine gömecek! İnci Han'ın dünyasını başına yıktı Farah Zeynep Abdullah nerede? TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda önemli bir ayrılık yaşanıyor. Han'ın ailesiyle kalacaklarını açıklamasıyla büyük şok yaşayan İnci ortadan kayboldu. Han, eşi İnci'nin gidişiyle birlikte büyük bir yıkım yaşadı. Finalde ise İnci'nin açtığı boşanma davasının dilekçesi Han'ın eline ulaştı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki iddialar doğru mu?
Baş rollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Masumlar Apartmanı yine nefes kesen bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Dizinin final sahnesinde İnci'den Han'a gelen boşanma davası dilekçesi Masumlar Apartmanı'nda İnci neden yok? İnci ve Han boşanıyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? sorularının araştırılmasına neden oldu.
MASUMLAR APARTMANI 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan oldu. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekti. Geçen bölümde, Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenen Safiye, bu yıkımın etkisinden çıkamadı. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep oldu.
Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru, eski eşine yaşama ümidi vermek için hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu denedi. Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvadı.
Son sahnede ise İnci'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Boşanma dilekçesini gören Han büyük bir şok daha yaşadı.
MASUMLAR APARTMANI'NDA İNCİ NEDEN YOK? FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.
Ancak ünlü oyuncu Instagram hesabından yeni bölüm setinde çekilen videolarını paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci yeni bölümlerde yeniden ortaya çıkacak.