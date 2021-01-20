MASUMLAR APARTMANI 18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan oldu. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmadı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekti. Geçen bölümde, Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenen Safiye, bu yıkımın etkisinden çıkamadı. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep oldu.