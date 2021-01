Harry'nin büyülü yatılı okula ilk geldiğinde olduğu gibi, bu dizide de Bloom ("Chilling Adventures of Sabrina" alum Abigail Cowen) benzer bir sürece dahil oluyor. Ancak, "Winx Efsanesi: Kader" fragmanının da gösterdiği gibi, Bloom'da özel bir şey var ve öğretmenleri de dahil olmak üzere etrafındaki herkes tam olarak ne olduğunu ortaya koyamıyor ama Bloom elinden geleni yapacak ve bir yolunu bulacak.

Okul, peri halkının on yıllardır duyduğu ama karşı karşıya gelmedi kötü düşmanlar "The Burned Ones"ın tehdidiyle karşı karşıyadır. Görünüşe göre Burned Ones, Bloom okula geldiğinde, ortalığı kasıp kavurmak için yavaş yavaş geri geliyor. Netflix'e göre, "Altı bölümlük dizi, aşk, rekabet ve kendilerini tehdit eden canavarlar arasında dolaşırken güçlerinde ustalaşmayı öğrenmeleri gereken, büyülü bir yatılı okul olan Alfea'da okuyan beş perinin ergenlik çağındaki yolculuğunu konu alıyor."