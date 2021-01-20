Netflix Winx Efsanesi: Kader Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlar yayınlamaz ilgiyle izlenmeye başlandı. Netflix orijinal dizisi Netflix'ten Winx Efsanesi: Kader'in ne zaman izleneceği daha da bir heyecanla beklenir oldu, peki tarih açıklandı mı? Diğer yandan Winx Efsanesi: Kader konusu ve oyuncuları da araştırma konusu oldu. İşte Winx Efsanesi: Kader ile ilgili detaylar…
WİNX EFSANESİ: KADER FRAGMAN
WİNX EFSANESİ: KADER KONUSU VE OYUNCULARI!
Netflix, "Winx Efsanesi: Kader"in Türkçe altyazılı fragmanını paylaştı. Genç yetişkinler için kurgulanan dizinin fragmanında biraz Harry Potter'ın Hogwarts'ını hatırlatacak bir okul olan Alfea ile tanışacaksınız. Büyük bir fark, buradaki öğrencilerin cadı değil peri olması. Hikaye, diğer perilerin aksine, insan dünyasından gelen periler üzerinden ilerliyor.
Harry'nin büyülü yatılı okula ilk geldiğinde olduğu gibi, bu dizide de Bloom ("Chilling Adventures of Sabrina" alum Abigail Cowen) benzer bir sürece dahil oluyor. Ancak, "Winx Efsanesi: Kader" fragmanının da gösterdiği gibi, Bloom'da özel bir şey var ve öğretmenleri de dahil olmak üzere etrafındaki herkes tam olarak ne olduğunu ortaya koyamıyor ama Bloom elinden geleni yapacak ve bir yolunu bulacak.
Okul, peri halkının on yıllardır duyduğu ama karşı karşıya gelmedi kötü düşmanlar "The Burned Ones"ın tehdidiyle karşı karşıyadır. Görünüşe göre Burned Ones, Bloom okula geldiğinde, ortalığı kasıp kavurmak için yavaş yavaş geri geliyor. Netflix'e göre, "Altı bölümlük dizi, aşk, rekabet ve kendilerini tehdit eden canavarlar arasında dolaşırken güçlerinde ustalaşmayı öğrenmeleri gereken, büyülü bir yatılı okul olan Alfea'da okuyan beş perinin ergenlik çağındaki yolculuğunu konu alıyor."
Dizide, Bloom rolünde Abigail Cowen, Stella rolünde Hannah van der Westhuysen, Aisha rolünde Precious Mustapha, Terra rolünde Eliot Salt, Musa rolünde Elisha Applebaum ve Beatrix rolünde Sadie Soverall rol alıyor. Drama, Brian Young ("The Vampire Diaries") tarafından yaratıldı ve Iginio Straffi tarafından ABD'de Nickelodeon için yaratılan İtalyan çizgi dizi "Winx Club"ın bir versiyonu. "Winx Efsanesi: Kader", 22 Ocak'ta Netflix Türkiye'de, tüm dünyayla aynı anda prömiyer yapacak.