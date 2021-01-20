Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Sefirin Kızı Nare ayrılıyor mu? Neslihan Atagül hastalığı nedir?

Sefirin Kızı Nare ayrılıyor mu? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül hastalığı gündeme oturdu. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül son yılların dikkat çeken dizisi Sefirin Kızı'nda başrol oynuyordu. Atagül hastalığı nedeniyle zor günler geçirirken dizideki geleceği de gündeme oturdu. Dizinin son bölümünde şok eden gelişmeler yaşandı.
SEFİRİN KIZI NARE AYRILIYOR MU?
Sefirin Kızı dizisinin 36. bölümünde Nare, yurt dışına gitmiş gibi izleyiciye gösterildi. Bu gelişme Nare'nin hikayesinin devam edebileceği sinyalini vermiş oldu.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sefirin Kızı'na veda edeceğini duyurdu. Nare karakterine hayat veren Atagül, 'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' ifadelerini kullandı.
NARE YERİNE KİM GELECEK?
Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.
NESLİHAN ATAGÜL HASTALIĞI NEDİR?
Atagül'ün hastalığının ismi geçirgen bağırsak sendromudur. Bağırsak yüzeyindeki protein yapılı zonulin molekülü sindirilmiş olan gıda parçacıklarının vücuda girmesine izin verirken, zararlı ve patojen maddelerin geçişine engel olur. Bağırsaktaki floranın bozulmasıyla bağırsak bariyeri geçirgen hale gelir, seçiciliğini kaybeder ve sindirilmemiş gıda parçacıklarının kana geçmesine neden olur. Geçirgen bağırsak sendromunun nedeni, bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıdır.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Besin alerjileri
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Deri hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Vitamin eksiklikleri
Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete
Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
Fibromiyalji
Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
Irritabl bağırsak sendromu
Kronik yorgunluk