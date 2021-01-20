Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Sefirin Kızı Nare ayrılıyor mu? Neslihan Atagül hastalığı nedir?

SEFİRİN KIZI NARE AYRILIYOR MU?

Sefirin Kızı dizisinin 36. bölümünde Nare, yurt dışına gitmiş gibi izleyiciye gösterildi. Bu gelişme Nare'nin hikayesinin devam edebileceği sinyalini vermiş oldu.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sefirin Kızı'na veda edeceğini duyurdu. Nare karakterine hayat veren Atagül, 'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' ifadelerini kullandı.