Survivor 2021'de heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve adaya veda dün akşam ada konseyinde belli oldu. Eleme adayları arasında yer alan Gönüllüler takımındaki Sancakay en az oyu alarak adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Bugün yarışma kanalın yayın akışında yer almıyor. Peki, Survivor hangi günler var? Survivor bugün var mı, yok mu? 20 Ocak 2021 TV 8 yayın akışında neler? İşte merak edilenler...

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

İşte 20 Ocak 2021 TV 8 yayın akışı;