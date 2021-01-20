Survivor 2021'de heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve adaya veda dün akşam ada konseyinde belli oldu. Eleme adayları arasında yer alan Gönüllüler takımındaki Sancakay en az oyu alarak adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Bugün yarışma kanalın yayın akışında yer almıyor. Peki, Survivor hangi günler var? Survivor bugün var mı, yok mu? 20 Ocak 2021 TV 8 yayın akışında neler? İşte merak edilenler...
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
İşte 20 Ocak 2021 TV 8 yayın akışı;
20 OCAK 2021 TV 8 YAYIN AKIŞI
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir - Özet
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir - Yeni Bölüm
00.15 Kırmızı Oda
19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR YARIN VAR MI?
Survivor bugün akşam yok. Sevilen yarışma programı Survivor 21 Ocak akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu hafta eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan İlayda ve Gönüllüler Takımı'ndan Sancakay eleme adayları olarak belirlendi.
SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.
İstanbul'da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.
2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.