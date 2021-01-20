Ayrıca 2018 senesinde Kahraman Deniz'in seslendirmiş olduğu Böyle Sever isimli şarkının klibinde oynamıştır. 2019'da ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuşlar adlı dizide Meryem karakteri ile oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Güzel oyuncunun boyu 1.68 cm, kilosu 53, burcu ise Kova'dır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.