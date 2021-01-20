Dün akşam ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümde Didem'e saldırının gerçekleştiği sahneler izleyicileri ekrana kilitledi. Dizinin yanı sıra EDHO'da Didem karakterine hayat veren Gizem Arıkan'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Başarılı ve güzel oyuncu Gizem Arıkan ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
GİZEM ARIKAN KİMDİR?
1985 yılında dünyaya gelen Gizem Arıkan, çok küçük yaşlarda tiyatro ile tanışmıştır. İlk oyunculuk deneyimini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Organik Aşk isimli film ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra, Çocuktan Al Haberi isimli programa katılmış, TRT ekranlarında yayınlanmış olan Aşkın 5 Hali adlı belgesel filminde yer almıştır.
Ayrıca 2018 senesinde Kahraman Deniz'in seslendirmiş olduğu Böyle Sever isimli şarkının klibinde oynamıştır. 2019'da ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuşlar adlı dizide Meryem karakteri ile oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.
Güzel oyuncunun boyu 1.68 cm, kilosu 53, burcu ise Kova'dır.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.
Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.