Kendisini namaz kılarken izleyen Cerkutay'ın meraklı sorularına yanıt veren Bamsı Bey, "Osman Bey bile onun adını duyunca ürperir, hüzünlenir, nedendir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çünkü o iki cihanın sultanıdır. Bazı geceler aç yatar, hırkasını kendi tamir eder, karnını bir avuç hurma ve sütle doyururdu. Cerkutay; en büyük sultanlık insanların kalplerindedir. En büyük sultan gönüllerde hüküm sürendir. Gerçek fetih kalplerin kilitlerini açmaktır. İşte o böyle bir sultandı. Merhametliydi, kırık gönüllüydü, ümmeti için endişe eder ve çocukları severdi."