"Yüküm ağırdır bilesin!" sözlerinin dikkat çektiği Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı Osman Bey'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın "Senin neslin de Osmanlılar diye anılır" sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Milyonlar tarafından merakla takip edilen bölümle ilgili binlerce paylaşım ve yorum yapıldı. Heyecanlı bölümle birlikte Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. İşte yeni bölüm fragmanı
OSMAN BEY VE ALPLERİ BİZANS ORDUSUNU PERİŞAN ETTİ
Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetlerine baskın yaptığı savaş sahnesi damga vurdu. Türk televizyonlarında görülmemiş bir aksiyonun ekrana geldiği sahne, sosyal medyada övgüye boğuldu.
Osman Bey'in Söğüt'te düzenlediği toya katılmak üzere yollara düşen Türk beylerinin Flatyos ve adamlarının tuzağına düşerek şehit edilmesi üzerine, Kayı alpleri beylerinin emri ile intikam için hazırlanmaya başladı.
Konstantinopolis'ten Nikola'ya destek için gönderilen birlikleri en uygun mevkide bekleyen Osman Bey, coğrafyayı çok iyi bilmesinin avantajı ile planını önceden yapmıştı. Bizans birliklerinin yolunu önceden gizlenen kazıklarla kesen Osman Bey, alplerin yamaçtan yolladıkları ateşe topları ile düşmanı şaşkına çevirdi.
Kayı alplerinin oklarının hedefi olan Bizans askerleri şaşkınlıkları üzerinden atamamışken, Osman Bey düşmana cepheden saldırdı ve birlikleri dağıttı. Göğüs göğüse çarpışmada Osman Bey başta olmak üzere Kayılar kahramanca savaşırken, Bizans birlikleri kesin bir yenilgiye uğratıldı ve şehit edilen Türk beylerinin intikamı böylece alınmış oldu.
Osman Bey'in zaferine karşılık Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Türk boylarını bir araya getirebilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı ilan etmesine Osman Bey'in tepkisi ne olacak? Osman Bey'in zaferi uç bölgesinde nasıl yankı bulacak? Papa'nın ajanları Osman Bey'e karşı nasıl bir oyun kuracak?
BAMSI BEY VE CERKUTAY'IN SOHBETİ YÜREKLERE DOKUNDU
Bamsı Bey ve Cerkutay'ın Hz. Muhammed (S.A.V.) hakkındaki sohbeti dizinin hayranları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
Kendisini namaz kılarken izleyen Cerkutay'ın meraklı sorularına yanıt veren Bamsı Bey, "Osman Bey bile onun adını duyunca ürperir, hüzünlenir, nedendir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çünkü o iki cihanın sultanıdır. Bazı geceler aç yatar, hırkasını kendi tamir eder, karnını bir avuç hurma ve sütle doyururdu. Cerkutay; en büyük sultanlık insanların kalplerindedir. En büyük sultan gönüllerde hüküm sürendir. Gerçek fetih kalplerin kilitlerini açmaktır. İşte o böyle bir sultandı. Merhametliydi, kırık gönüllüydü, ümmeti için endişe eder ve çocukları severdi."
Cerkutay'ın "Cerkutay çok kötülük yaptı. İnsanları öldürdü, çocukları öldürdü. Beyim O beni sevmeyecek değil mi?" sözleri üzerine Bamsı Bey, "Tövbe edeceğiz Cerkutay, gözlerimiz yaşaracak, af dileyeceğiz. Çocukları, kadınları, ağaçları, hayvanları, Hakk'ın var ettiği her şeyi seveceğiz, o vakit o da bizi sever. Öte dünyada sancağının gölgesine davet eder" yanıtını verdi.
Bamsı Bey'in bu sözleri Cerkutay'ı olduğu kadar seyirciyi de duygulandırdı ve sosyal medya bu duygusal sahneye beğeni dolu yorumlarla karşılık verdi.
OSMAN BEY, BALA HATUN'A EVLİLİK KARARINI AÇIKLADI
Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in rüyasına girip yeni bir hatun alması yolundaki vasiyetini hatırlatması üzerine Bala Hatun'a kararını açıkladı.
Yoğun mücadelesinden yorgun düşen ve postunda uyuyakalan Osman Bey, rüyasında babası Ertuğrul Bey'i gördü. Rüyasında babasının ısrarla vasiyetini hatırlatmasının ardından uykusundan uyanan Osman Bey, eşi Bala Hatun'un yanına giderek kararını açıkladı.
Osman Bey, "Balam! Babam ölmeden önce bir vasiyet bırakmış. Benden kendime yeni bir hatun almamı ister. Babamın vasiyetidir; tutacağım. Kendime bir hatun alacağım. Bu defa oyun falan yok. Bilesin istedim" sözleri Bala Hatun'un yüreğine ateş düşürdü.
Acısını içine atan Bala Hatun "Aşk olsun sana Osman Bey! Bunca zaman neden sakladın? Neden söyleyip rahatlamadın? Hem sana ben demedim mi? Kendine bir hatun al diye… Bak Ertuğrul beyimiz de emretmiş işte. Demek ki geri dönüş yok artık. Baba vasiyeti, bey vasiyeti bu, tutacaksın tabi" diyerek itidalli davrandı.
Bala Hatun'un "Osman, ağlamam, isyan etmem, sabrederim… Kaderimiz buymuş Osman… Buymuş!" sözlerinden çok etkilenen Osman Bey, otağa dönerek yalnız başına kaldı ve tahta sırtını yaslayarak içini döktü: "Ey taht ne istersin benden? Ne kadar zormuş sende daim olmak. Ey taht üstünde iki beyi kabul etmezsin. Beni kimseyle paylaşmazsın. Ey post bana 'Kayı'nın bekası' deyip en sevdiklerimi dahi tehdit ettirirsin. Ey taht beka dersin istikbal dersin. Evlat dersin. En sevdiğim ceylan gözlü Bala'mı kedere mahkum edersin. Sevdamı, can kuşumu benim dilimden kör kuyular atarsın. Ey rabbim beni bana bırakma! Bu zor ve çetin mücadelede yolundan sapanlardan eyleme. Her daim sıratı müstakim olanlardan eyle. Bana salih dostlar ihsan ederek yolumu şaşırtma."
KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"
Nefes kesen aksiyon sahnesi
Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.
Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.
TEKFURLAR TOPLANIYOR HAÇLI İTTİFAKI KURULUYOR
Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.
Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.
PAPA'NIN AJANLARININ PLANI NE?
Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek?
Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?