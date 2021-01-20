"Yüküm ağırdır bilesin!" sözlerinin dikkat çektiği Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşandı. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan etti. Savaşı Osman Bey'in komutasındaki Kayılar kazandı. Kumral Abdal'ın "Senin neslin de Osmanlılar diye anılır" sözleri heyecanı doruklara çıkardı. Milyonlar tarafından merakla takip edilen bölümle ilgili binlerce paylaşım ve yorum yapıldı. Heyecanlı bölümle birlikte Kuruluş Osman 43. bölüm fragmanı için heyecan sürüyor. İşte yeni bölüm fragmanı

OSMAN BEY VE ALPLERİ BİZANS ORDUSUNU PERİŞAN ETTİ

Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetlerine baskın yaptığı savaş sahnesi damga vurdu. Türk televizyonlarında görülmemiş bir aksiyonun ekrana geldiği sahne, sosyal medyada övgüye boğuldu.