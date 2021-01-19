Survivor'da dün akşam yine heyecan dolu bir mücadele vardı, izleyicileri ekrana kilitledi. Hem Ünlülüler hem de Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için en iyi performansı sergiledi, peki kazanan hangi taraf oldu? 18 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İzlemeyi kaçıranlar heyecanlı karşılaşmada neler yaşandığını merak ediyor. Survivor 2021 yedek yarışmacılar kimler? Sorusu da araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bu akşam gerçekleşen ödül oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmada bu hafta şu ana kadar 2 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazandı ve iki takımda birer eleme adayı çıkardı.
SURVİVOR YEDEK OYUNCULAR KİMLER?
TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.
SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?
30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici, İngilizce ve Rusça da biliyor. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı. Sancakay Ilım Morgül, 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendirip gitar çalıyor. Ayrıca Sancakay Ilım Morgül'ün 2016'da Rize Yeşil Çay Spor'dan futbol lisansı bulunuyor.