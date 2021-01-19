SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmada bu hafta şu ana kadar 2 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazandı ve iki takımda birer eleme adayı çıkardı.

SURVİVOR YEDEK OYUNCULAR KİMLER?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasının bugün yayınlanacak olan 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.