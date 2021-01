"BENİ KANDIRMAK ÇOK BASİTTİR"

En güçlü ve en zayıf yönlerin nelerdir Tugay?

En güçlü yönüm psikolojik olarak. İşimi çok severek yapıyorum ve başarı da zaten işini severek yaptığın zaman, emek sarf ettiğin zaman gelen bir şey. Örneğin uyumayarak çok kısa sürede güzel bir kitle oluşturduk. Kitle de demiyim bazen çok kaba kaçıyor; izleyici oluşturduk. Onlar eğlendiğin de ve mutlu olduğun da biz daha çok mutlu oluyoruz.

En zayıf noktamda çok duygusal olmam. Çok safım diyeyim.

İyi niyetli gibi mi?

Artık nasıl algılarlarsa izleyiciler. Beni kandırmak çok basittir. Gözünden bir damla yaş düşsün bitmiştir.

Yani çok merhametlisin de o zaman.

Yoksa yerine göre değişir mi diyeceksin?

Şimdi öyle bir ortamda büyüdüğümüz için öyle maalesef.

Maalesef deme bence bu çok güzel bir özellik çünkü.

Maalesef te demiyim tabi ama bunun zararını da görüyoruz. Bazen çok iyi niyetli olduğunuzda insanların başına ne geliyorsan buradan geliyor. Ama bu çizgiden yine de geri dönemiyoruz.

" BABA OLACAĞIMI ÖĞRENDİĞİMDE DONUP KALDIM"

Yakın zamanda baba oluyorsun Tugay.

Bu soru ne zaman gelecek diye merak ediyordum, baba oluyorum!

Çok az kaldı neler hissediyorsun heyecanlı mısın?

Çok farklı bir duygu. Yani izleyenlere burada bir kısım göstermek istiyorum: Ben yayına giriyorum ve selam falan derken yana bir dönüyorum, pasta görüyorum ve tutulup kalıyorum o sırada bana emzik falan uzatılıyor, oğlun oluyor diyorlar. Donup kalıyorum, ne oluyor diyorum. Çok değişik bir andı. Şu anda da hiçbir şey hissetmiyorum aslında. Elime aldığımda her şey başlayacak muhtemelen. Çok merak ediyorum ve bekliyorum sabırsızlıkla.

Bizde bebeğinize ne isim vereceğinizi çok merak ediyoruz. Bir Müslüm muhabbeti dönüyor, oğlunuzun adı Müslüm olacak diye.

Evet, iki tane de şarkı çıkmış zaten Müslüm diye. Ben eskileri çok seviyorum; Müslüm Gürses olsun, Neşet Ertaş olsun izleyicim de biliyor zaten bunu. Çok mutlu oluyorum eski isimleri dinleyince. O isimler gittiler ve bir daha geri gelmeyecekler o yüzden Müslüm diye düşünüyoruz şu an ama belli değil. Her an her şey değişebilir. Nilay çok kızıyor Müslüm olamaz falan diye.

Nilay'ın bir isim önerisi var mı peki?

Var. Ayaz olsun istiyor. Ben de diyorum Poyraz olsun, Rüzgar olsun, Yağmur falan derken orada kaynatıyoruz tekrardan Müslüm'e dönüyoruz. Hatta bir gün oyunda iddiaya girdik oyunu kazanırsan adını sen koy, ben kazanırsam ben koyayım dedim ve ben kazandım Müslüm dedim ama öyle kaldı tabi ki de. O istemez ise ortak bir karara varacağız bir şekilde.

"TİKTOK'UN CILKI ÇIKTI"

Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şeyi paylaşır mısın bizimle?

Ben o isyanı hep oyunlara yapmışımdır genelde. Artık yeter ya bu ne falan diye. Yok artık cılkı çıktı dediğim şey Tiktok diyeyim. Tiktok'a sallıyorum!

Aslında sallamıyorum orada bir kitle yaratmaya çalışan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var görüyoruz yayınlardan izliyoruz genelde bu tarz videoları. Tiktokta bir video izliyoruz ve izleyiciler ile birlikte tepki falan gösteriyoruz. Her daldan her şey var tiktokta. 65 yaşından var, 85 yaşından nineden var, 15-20 yaşındaki bir gençten var ama herkesin yaptığı dallar farklı. Yani tiktok bir şey olmalı.

Tek bir içerik mi olmalı yani onu mu demek istiyorsun?

Tek bir içerik değil aslında. Ben mesela her gün insanlara saklambaç videosu çeksem izlemezler. Ben TikTok'ta şöyle bir şey görüyorum; kaza videosu çekiyorlar ve bu benim yayınlarda da çok tepki gösterdiğim bir şey aslında. Bir kaza varsa orada aslında telefonla kayıt almamamız gerekiyor, oradaki kazaya yardım etmemiz gerekiyor ama insanlar sürekli kayıt altına almak istiyor. Ne kadar düşürebilirsek bu oranı o kadar iyi olur eminim beni anlayan birkaç kardeşimiz vardır. Tiktok'ta her şey var yani. Oyun var, kaza var, kamyon fotoğrafları çekiliyor, çok saçma videolar da var çok güzel videolar da var. Ama bizim insanımızda şöyle bir şey var; yüz defa bir şeyi güzel yaparsın sonra sadece bir kere yanlış yaparsın ve o yanlış bütün doğruları götürür. TikTok'ta da şu an böyle bir durum var ama aslında çok güzel bir platform.

TikTok dansları ile ilgili ne düşünüyorsun? Yapar mısın 1-2 hareket şöyle bize biraz göstersen? Ben de hiç yok yani çünkü o yüzden sana soruyorum.

Hiç bilmiyorum ben de. Bazen böyle bir heves gelir heyecanlanırsınız ya örneğin bir video atarsınız ve beklemediğiniz kadar iyi gidiyordur o gün mutlu olursun. Eğlenirken böyle oynarsın hikaye falan atarsın o tabi ki de var. En son hikayemde de var zaten galiba. Hayır dersem ve ekrana direkt gelirse diye korktum o yüzden hemen söyleyeyim bunu da dedim.

Yok artık sahiden mi deyip inanamadığın bir şey?

Çocuğum olacağına inanamadım. Bayağı şok oldum.

Zaten anlatışından da belli hala yaşıyorsun o anı, o şoku. Kitleniyorsun böyle ne oluyor ya diye.