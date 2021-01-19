Dijital kariyerine kendine has mizah anlayışı ile oyun yayınları yaparak başlayan ve şimdilerde YouTube platformunda eğlenceli video içerikleri de üreten Tugay Gök, Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu. İstanbul'da yaşamaya alışıp alışmadığı ile ilgili yöneltilen soruya "alıştım" cevabını veren Gök, bir hastalık atlattığını da açıkladı.

Kısa sürede milyonlara ulaşan YouTuber Tugay Gök kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Gamer olma özelliği ile bilinen fenomen isim pubg yılbaşı oyun gecesinde yaşananların perde arkasını anlattı. Tugay Gök ayrıca günün 20 saatini yayına ayırabildiklerini itiraf etti. İşte programdan geriye kalanlar...

Tugay hoş geldin, Nasılsın?

Hoş bulduk merhabalar. İyiyim teşekkür ederim.

"HASTALIK FALAN ATLATTIK SONRA ALIŞTIK"

Yaklaşık 1.5 aydır İstanbul'da yaşıyorsun. Nasıl gidiyor alışabildin mi? alışamadığın durumlar var mı?

Alıştık yani, yolda bazen sıkıntı yaşıyoruz navigasyonla alışık olmadığımızdan dolayı bazen yol falan kaçırdığımız oluyor ama sıkıntı yok.

Çok geçmiş olsun.

"ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDU"

Pubg yılbaşı oyun gecesi nasıl geçti? Neler yaşandı? 8-3 ten çevirdiğin bir oyun var.

Çok güzel bir andı kariyerim için. Yeni yıla o insanlarla girmek, pubg ile girmek beni çok mutlu etti. Çok eğlenceli ve heyecanlıydı yani.

Peki, sıkıntı yaşadığın durumlar oldu mu?

Yani şöyle, arkadaşlarla sürekli böyle etkinliklerle bir araya geliyoruz ve 8-3 ten çevirdiğim bir maç var. Kardeşim Burak ile bir maç yaptık. Ama orada oyundan daha önemlisi eğlenceydi. Eğlenceli geçtiğini düşünüyorum yani gayet güzeldi.

Zaten eğlendiysen hiç problem yok.

Evet, bayağı eğlendik o gün.

"GÜNÜN 20 SAATİ YAYINLARA GİDİYOR"

Dijital platformların dışında ne kadar zaman geçiriyorsun sence? Çünkü bütün hayatın aslında dijital diyebiliriz, 24 saat çekim yapıyorum diyorsun.

Aynen. Şimdi bir oyun kanalımız var bir de eğlence kanalımız var. Eğlence kanalımız için mecburen dışarıda videolar çekmek zorunda kalıyoruz. Malzemelerini falan toparlamaya çalışıyoruz. Oyun kanalında ise evdeyiz.Yayın yapıyoruz yani günün belki de 20 saati tam anlamıyla bizi izleyen seyircilerimize gidiyor.

Tugay uyuyor musun? Gerçekten uyuyor musun hiç yani?

Bunu genelde çok soruyorlar. Günde 5 saat uyudum mu 1 hafta içerisinde en çok uyuduğum zaman oluyor. 5 saat benim için çok büyük bir olay uyku için.

"78 SAATLİK BİR REKORUM VAR"

Hiç uyumadığın oluyor mu? Mesela en fazla ne kadar uykusuz kaldığın oldu?

78 saatlik bir rekorum var! Keşke rekorlar kitabına fala girseydim yani. 78 saat boyunca toplam 6 video çektim, yayın falan yaptım. Bayağı bir zordu ve uzundu.

Takdir edilesi bir durum gerçekten.

Aynen bir süreden sonra zaten alışıyorsun gidiyor.

Yeni taşındığınız ev nasıl? Ekibin ile aynı evde yaşıyorsun bildiğim kadarı ile.

Evet, ekibimle zaten bütünleştik. Ekipteki arkadaşlar oyun dünyasından zaten öyle bir araya geldik. Allah razı olsun hepsinden çünkü gerçekten bir ekip ruhu oluşturduk. Yeri geliyor ayakkabımıza kadar taşınıyor, yeri geliyor ben aynı şekilde. Yani inanılmaz bir aile ortamı var. Ekibimden çok memnunum. Mesela ben şu an burada bu programı çekerken, yarın çekilecek videomun malzemeleri alınıyor.

Bunları düşünmek zorunda kalmıyorsun aslında bu da bir avantaj diyebiliriz.

Ekip çok önemli. Böyle ağır bir iş yapıyorsanız kesinlikle bir ekibinizin olması gerekiyor.

Ama özel hayatın açısından bir sıkıntı yaratmıyor mu bütün ekibinle 24 saat aynı evin içinde olmak? Bir de evlisin sonuçta ve eşin yakın zamanda doğum yapmak üzere gibi durumlar da var çünkü.

Ben zaten Nilay ile en başında konuştum çünkü işim bu ben böyleyim kabul ediyorsan böyle et dedim. Birkaç problem oldu ama Nilay da anlayışlı çünkü o da bu işin içinde.

"EŞİM NİLAY KISKANÇ BİRİ"

Aşkla nefret arasında ince bir çizgi vardır derler ya hani; sence sen ve Nilay bunun bir örneği de olabilir misiniz bir yandan? Çünkü didişmelerinizi de çok görüyoruz YouTube'da.

Nilay alıştı!

Şundan dolayı söyledim; atışmalarınız oluyor ve sempatik bir görüntü ortaya çıkıyor. Hem seviyorsunuz birbirinizi hem didişiyorsunuz çok tatlı oluyor.

Nilay'ın bir hassas noktası var. Nilay kıskanç biraz. Onu asılsız insanlarla kışkırtıyoruz ve o da sinirleniyor. İzleyiciler de bunu seviyor. Hemen böyle yayın açtığımda direkt 10-15 bin leri görüyorum, chat'e yenge spamı geliyor!

Eğleniyorsanız en güzeli o. Çünkü beraber olduğun insanla eğlenebilmek çok önemli bir şey.

Sen çok açık sözlü bir insansın

Evet, ben çok dobra biriyim.