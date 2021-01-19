19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor 2021 heyecan tüm hızıyla devam ederek bu akşam adaya bir isim daha veda ediyor. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise 12 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusu hakkında heyecanla araştırmalarına devam ediyor. Eleme adayları İlayda, Öykü, Dora ve Sancakay oldu. Peki, Survivor'da bugün adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte merak edilenler...

19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.