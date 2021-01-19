19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor 2021 heyecan tüm hızıyla devam ederek bu akşam adaya bir isim daha veda ediyor. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise 12 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusu hakkında heyecanla araştırmalarına devam ediyor. Eleme adayları İlayda, Öykü, Dora ve Sancakay oldu. Peki, Survivor'da bugün adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte merak edilenler...
19 OCAK SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Survivor Duygu diskalifiye mi oldu sorusunun belli olmadı. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışmacıyla ilgili karar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.
SURVİVOR YARIN VAR MI?
Survivor yarın akşam yok. Sevilen yarışma programı Survivor 21 Ocak akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da bu hafta eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan İlayda ve Gönüllüler Takımı'ndan Sancakay eleme adayları olarak belirlendi.
SURVİVOR GEÇEN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da Ada konseyi toplandı ve elenen isim duyuruldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan Sena, Uğurtan Dora ve Reşat eleme adayları olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı elenen yarışmacının Sena olduğunu açıkladı.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir'de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.
SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3'e kadar okuduğu İzmir'de futbol kariyerine başladı. Lise 4'te Rizespor'a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.
İstanbul'da doğan Survivor Sancakay Ilım Morgül'ün doğum tarihi; 30 Ocak 1997. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 28 yaşındadır.
2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul'da devam ettirdi.