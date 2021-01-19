ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziye sürpriz bir isim dahil oldu. Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Levent Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak. Peki, EDHO Fuat kimdir? Levent Sülün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

LEVENT SÜLÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Levent Sülün 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Sanatçı ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu ve Çiçek Taksi dahil olmak üzere onlarca dizi ve filmde oynamıştır.