ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziye sürpriz bir isim dahil oldu. Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Levent Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak. Peki, EDHO Fuat kimdir? Levent Sülün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...
LEVENT SÜLÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Levent Sülün 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Sanatçı ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu ve Çiçek Taksi dahil olmak üzere onlarca dizi ve filmde oynamıştır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.
HAİN ORTAYA ÇIKACAK
İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.
KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR
Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.
ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR
Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
KAYA'NIN PLANI
Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.
FAÇALILARA BASKIN
Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.