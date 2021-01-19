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    • 19.01.2021 17:01
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    19 Ocak Salı açıkladı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ve reyting birincisi kim?

    gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. 'nin en çok tercih edilen televizyon kanalları arasında süren izlenme oranları savaşında hafta ortası geride kaldı. Birbirinden iddialı ve popüler yapımların izleyicilerle buluştuğu akşamda sıralamalar merak edilerek araştırılıyor ve öğrenilmek isteniyor. Öne çıkanlar arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ve var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alilmek adına kozlarını ortaya koydu. İşte 19 Ocak 2021 Salı ...

    takvim.com.tr
    19 Ocak Salı reyting sonuçları açıkladı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı reyting birincisi kim?

    Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanı sıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Öne çıkanlar arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazi Survivor ve Masumlar Apartmanı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. 19 Ocak Salı reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.

    19 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    19 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 19 Ocak reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    TOTAL İLK 10 PROGRAM
    1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
    2 BARAJ FOX
    3 ESRA EROL'DA ATV
    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    5 YENI MALATYASPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV


    6 SURVIVOR TV8
    7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
    9 SHOW ANA HABER SHOW TV
    10 ATV ANA HABER ATV
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