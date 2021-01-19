Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanı sıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Öne çıkanlar arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazi Survivor ve Masumlar Apartmanı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. 19 Ocak Salı reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.