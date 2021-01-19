Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanı sıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Öne çıkanlar arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazi Survivor ve Masumlar Apartmanı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. 19 Ocak Salı reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.
19 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 19 Ocak reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 BARAJ FOX
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 YENI MALATYASPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
6 SURVIVOR TV8
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV