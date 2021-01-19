SÜMER EZGÜ KİMDİR?

Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur, babası ise Trabzon doğumludur. Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 yılında Burdur'da dünyaya gelmiştir.Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunudur. 1987 yılında Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı vardır. Ancak evlilikleri 1999 yılında son bulmuştur. İkinci evliliğini ise Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir.SümerEzgü, profesyonel müzik kariyeri 1981 yılında TRT'de ses sanatçısı olmasıyla başladı. 1990 yılında "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülünü aldı."Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza attı."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkıda bulundu. 2014 yılında "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıktı.İstanbul'un karmaşasından sıkılan usta sanatçı, geçmiş senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da sürdürmektedir. En son Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.Sümer Ezgü İlk Albüm: Anadolu'dan Geldik