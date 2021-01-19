Serap Ezgü kimdir? Serap Ezgü mü Serap Paköz mü? Nereli, evli mi bekar mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılır oldu. Özellikle Gerçeğin Peşinde programının yayınlandığı anlarda izleyiciler başarılı sunucunun hayatına dair bilgileri merak ediyor. Serap Ezgü'nün gerçek adın Serap Paköz'dür, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü ile evliyken soyadını almış boşanınca da eski soyadına dönmüştür. İşte tüm bilgiler…
SERAP PAKÖZ KİMDİR?
Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.
1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Biz bize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza Programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu.
2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programının sunuculuğunu üstlendi. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunuyor. 1987 yılında Türk halk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Sümer Ezgü ile nikah masasına oturdu. Evlilikleri sona eren ikilinin Ceren ve Ozan Ezgü isminde iki çocuğu var.
SÜMER EZGÜ KİMDİR?
Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur, babası ise Trabzon doğumludur. Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 yılında Burdur'da dünyaya gelmiştir.Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunudur. 1987 yılında Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı vardır. Ancak evlilikleri 1999 yılında son bulmuştur. İkinci evliliğini ise Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir.SümerEzgü, profesyonel müzik kariyeri 1981 yılında TRT'de ses sanatçısı olmasıyla başladı. 1990 yılında "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülünü aldı."Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza attı."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkıda bulundu. 2014 yılında "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıktı.İstanbul'un karmaşasından sıkılan usta sanatçı, geçmiş senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da sürdürmektedir. En son Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.Sümer Ezgü İlk Albüm: Anadolu'dan Geldik