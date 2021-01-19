Tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı şimdilerde sunuculuk yaptığı Survivor 2021 sezonunda boy göstermeye devam ediyor. Gençlik yıllarında daha esmer ve zayıf olan Acun Ilıcalı'nın o hallerini görenler, "Siyah tişört giymediği zamanları da olmuş demek ki!" yorumlarını dile getirdi. Bununla beraber başarılı isimlerden birisi olan Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafları takipçileri tarafından merak konusu oldu.