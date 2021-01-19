Acun Ilıcalı'yı bu haliyle gören çok yok ağızların açık kalması garanti! TV 8'in sahibini görenler 'Para sen nelere kadirsin' demeden geçmiyor!... TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı son dönemde Survivor'la gündemde. Survivro 2021'le ekranlar boy gösteren Acun Ilıcalı bir yandan sosyal medyada da çok konuşuluyor. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın su yüzüne çıkan gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Kimileri Acun Ilıcalı'nın değişimine inanamazken kimileri de tanımakta zorluk geçti. İşte o görüntüler.
Tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı şimdilerde sunuculuk yaptığı Survivor 2021 sezonunda boy göstermeye devam ediyor. Gençlik yıllarında daha esmer ve zayıf olan Acun Ilıcalı'nın o hallerini görenler, "Siyah tişört giymediği zamanları da olmuş demek ki!" yorumlarını dile getirdi. Bununla beraber başarılı isimlerden birisi olan Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafları takipçileri tarafından merak konusu oldu.
Türkiye'nin ilk dijital platformu olan Exxen ile adını tüm dünyaya duyuran ve Survivor 2021 sezonunda sunucu koltuğunda oturan Acun Ilıcalı, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafları sosyal medyaya gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. O fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken yorum yapmayı da ihmal etmedi.
4 kız babası olan Acun Ilıcalı ekranlarda boy göstermeye devam ederken izleyici kitlesi tarafından da mercek altına alınıyor. Binlerce kişi Acun Ilıcalı'yı takip ederek yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyor.
Son zamanlarda ünlü isimlerin gençlik fotoğraflarını yayınlamasının ardından gençlik halleri merak edilen isimlerden biriside Acun Ilıcalı oldu. Ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.
Acun Ilıcalı'nın takipçi kitlesi arama motorlarında ünlü ismin gençlik fotoğraflarını aratmaya başladı. Ortaya çıkan fotoğraflar karşısında şaşkınlıklarına engel olamayan takipçiler, sosyal medya da Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafları hakkında birçok yorumda bulundu.
Yıllar önce daha esmer olan Acun Ilıcalı'nın şimdilerde beyaz bir tene sahip olması dışında çok bir değişikliğin olmadığını görenler, ünlü sunucunun gençliği ve şimdi ki görüntüsü arasında çok bir fark olmadığını dile getirdiler. Bazıları ise Acun Ilıcalı'yı tanımakta güçlük çekti.
Survivor sezonunun başlamasının ardından adından sık sık söz ettiren Acun Ilıcalı, dile getirdiği sözlerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın gençlik fotoğrafları hakkında yapılan araştırmanın ardından ortaya çıkan fotoğraflar milyonlara büyük bir şok yaşattı.
Fotoğraflar hakkında yorumlarda bulunan takipçiler, "Tek değişim ten farkı, Acun aynı Acun!", "Çok bir değişim göremedim ama yine de gençlik yıllarında daha yakışıklıymış!" sözlerini dile getirdi.