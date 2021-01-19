10 yaşındaki kızının 'ilk kez regl olduğunu' duyuran Ceyda Düvenci'nin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Düvenci'nin paylaşımına, 'Kızınızın özelini nasıl paylaşırsınız!' şeklinde tepki gösterenler de oldu, 'Her hali sağlıkla geçsin' diyerek tebrik edenler de...
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!
Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk kez regl olduğunu Instagram'dan duyurdu. Ünlü isimler destek verirken birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
"BALKOPÜĞÜM GENÇ KIZ OLDU"
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci 10 yaşındaki kızı Melisa'nın genç kız olduğunu yaptığı bir paylaşımla duyurdu.Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.
Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına kimi takipçileri eleştirel sözlerle yaklaşarak "Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulunurken kimi takipçileri ise Düvenci ve kızını tebrik etti. Düvenci'nin paylaşımına ünlü isimlerden de yorum yağdı.
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu olmuştu.
43 yaşındaki Düvenci'nin kızı Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması geçirmesinden dolayı serebral palsi hastası olmuştu.
SEREBRAL PALSİ NEDİR?
Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsi bir hastalık değildir. Aksine, kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir.
SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ
Serebral palsiye birçok farklı türde beyin malformasyonu veya hasarı neden olabilir ve bazen birden fazla nedenden kaynaklanabilir. Vakaların %15 ila 20'si doğumdan kısa bir süre önce, doğum sırasında ve kısa bir süre sonra ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanır. Bu sorunlar doğum sırasında oksijen eksikliği, enfeksiyonlar ve beyin travmasıdır.
Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkçık, toksoplazma, zika virüsü veya sitomegalovirüs enfeksiyonları bazen serebral palsiye neden olur. Gen anormallikleri de beyinde yapısal bozukluklara neden olarak serebral palsiye yol açabilir.
Erken doğan prematüre bebekler bu bozukluğa karşı özellikle hassastır. Bu bebeklerde beynin bazı bölgelerinde bulunan kan damarları tam gelişmemiştir ve kolayca kanayarak hasara zemin hazırlar. Yenidoğan döneminde sarılığa yol açan kandaki yüksek bilirubin seviyeleri, kernikterus adı verilen beyin hasarına neden olabilir. Kernikterus serebral palsinin önemli nedenlerinden biridir.
Yaşamın ilk iki yılında görülen menenjit, ağır sepsis, yaralanmalar ve ciddi dehidrasyon gibi sorunlar beyne zarar verebilir ve sonrasında beyin felcine neden olabilir. Bebeklik döneminde geçirilen trafik kazaları ya da düşme, sarsılma gibi sebeplerin neden olduğu travmalar serebral palsiye yol açabilir.
SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ
Serebral palsi belirtileri hafif ila şiddetli arasında geniş bir yelpazede yer alır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. SP'li bazı insanlar yürümek ve oturmakta zorluk çekerken, diğerleri nesneleri kavrama ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Belirtiler zamanla daha şiddetli hale gelebilir veya hafifleyebilir. Ayrıca, beynin etkilenen kısmına bağlı olarak farklı belirtiler görülür. En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:
Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler
Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler
Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu
Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler
Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı
Titreme ve istemsiz hareketler
Sık sık düşme
Yutma problemleri
Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma
Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler
Serebral palsili çoğu çocuk hastalıkla doğar, fakat aylar veya yıllar sonrasına kadar bir hastalık belirtisi göstermeyebilir. Belirtiler genellikle çocuk 3 veya 4 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar.