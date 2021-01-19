FİNAL Mİ YAPACAK?

Peaky Blinders'in akıbeti hakkında dizinin yaratıcısı Steven Knight'tan açıklama geldi. Knight, Peaky Blinders'ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı: "Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek."

Steven Knight'ın bu açıklamaları Peaky Blinders'ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceğini düşündürüyor. Ancak bu konu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.