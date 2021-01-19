Peaky Blinders hayranları yeni sezonu merakla ve heyecanla beklerken bir yandan da bu sezonun son olup olmayacağını merak ediyor. Peki Peaky Blinders kaçıncı sezonda bitecek? 6. sezon çıktı mı? Dizinin yaratıcısı Steven Knight'tan hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım da geldi, peki Peaky Blinders bitiyor mu? Final mi yapacak? işte dizi hakkında merak edilen tüm bilgiler…
PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?
Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.
Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
Ana oyuncu üyeleri Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole'un da geri dönmeleri bekleniyor.
PEAKY BLINDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
2. Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.
3. Strateji
Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.
4. Döngü
Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.
5. Şok
Tommy'nin faşistlerle ilgili verdiği bilgileri üstlerine ileten Ben Younger beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Tommy, akıl hastanesindeki birini ziyaret eder.
6. Bay Jones
Michael aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister.
FİNAL Mİ YAPACAK?
Peaky Blinders'in akıbeti hakkında dizinin yaratıcısı Steven Knight'tan açıklama geldi. Knight, Peaky Blinders'ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı: "Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek."
Steven Knight'ın bu açıklamaları Peaky Blinders'ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceğini düşündürüyor. Ancak bu konu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.