İREM SAK KİMDİR?



Çerkes kökenli oyuncu İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

Aynı yıl içinde Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı, fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayımlanan ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırdı.



2012 Altın Kelebek Ödül Töreni'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sundu. 3 yıl aranın ardından 2015'te Güldür Güldür'e döndü. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.



