Çukur son bölümde neler yaşandı? Sorusunun yanıtı araştırılırken yeni bölüm fragmanı da merak edilenler arasında yer aldı. Peki yayınlandı mı? Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur son bölümde Seren Erdenet öldü mü? Seren Erdenet karakterine hayat veren İrem Sak Çukur'dan ayrıldı mı? Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmasa da İrem Sak'ın Çukur dizisine veda edip etmediği belli oldu. İşte yanıtı…
ÇUKUR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor!
Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay'ın Çukur'u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar'ın elini kolunu bağlayacak.
Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan'ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı'yı daha ölümle burun buruna getirecek.
"GÜLE GÜLE SEREN"
Çukur'da Seren Erdenet rolünü canlandıran güzel oyuncu İrem Sak diziye veda etti. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da İrem Sak'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" ifadeleri kullanıldı.
İREM SAK DA HAYRANLARINA VEDA ETTİ!
Çukur'dan ayrılan İrem Sak ise Instagram'dan paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" mesajıyla Çukur hayranlarına veda etti.
İREM SAK KİMDİR?
Çerkes kökenli oyuncu İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.
Aynı yıl içinde Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosa ve Money Club reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı, fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayımlanan ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırdı.
2012 Altın Kelebek Ödül Töreni'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sundu. 3 yıl aranın ardından 2015'te Güldür Güldür'e döndü. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı 2018'de Güldür Güldür'den ayrıldı. Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dram dizisinde Müjde Güneş karakterini canlandırdı.