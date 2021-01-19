Masumlar Apartmanı 18. bölümde İnci Han’ı terk mi edecek? Masumlar Apartmanı’na yeni oyuncu dahil oldu! Dengeler değişecek…

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Han'ın İnci'yle konuşmak istediği ve başkaları tarafından dayak yediği sahne oldukça ilgi çekti. Bu akşam ekrana gelecek olan dizi için geri sayım başladı. Masumlar Apartmanı'na yeni oyuncu dahil oldu. Safiye'nin annesi rolünü üstlenecek, Meryem karakterine hayat verecek olan Serpil Gül'in hayatına dair bilgiler de merakla araştırılmaya başlandı. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde yaşanacaklar…
MASUMLAR APARTMANI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.
Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.
Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.
Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.
SERPİL GÜL KİMDİR?
Başarılı usta oyuncu, 1962'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.
Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018'de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.
DİZİLERİ
Ölene Kadar (Sabiha, 2016)
Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)
Kırık Kanatlar (Lena, 2005)
FİLMLERİ
Körfez (Nihal, 2017)
Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)
Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer