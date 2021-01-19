Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 179. bölüm izle! EDHO son bölüm izle seçeneği izleyicileri salı günleri en çok araştırdığı konular arasındaki yerini aldı ve artışa geçti. Salı akşamlarının efsanesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Ebru'nun hainliğine ulaşmak için Ceylan ve Hızır büyük çaba sarf ediyor. Ancak gelen üzücü haber hem Çakırbeyli ailesini hem de Façalı ailesini derinden yaralıyor. Hayriye Ana'nın cenazesinde gözyaşları sel olup akıyor. Yaşanan bu gelişme sonrası Hızır Çakırbeyli büyük bir yıkıma uğruyor. İşte dizide yaşanacak olaylar...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte dizide bu hafta yaşanacak olaylar;