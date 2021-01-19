Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın annesi kızını solda sıfır bıraktı! Farah Zeynep Abdullah'ın pabucu dama
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Farah Zeynep Abdullah hakkında araştırma yapanlar annesi Gülay Hanım'a hayran kaldı. İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin anneleri.
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah. Masumlar Apartmanı adlı dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada da oldukça aktif. Genç oyuncu özellikle kendisine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde girdiği kilo polemiği de bunlardan biri. Tüm bunların yanı sıra Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada ailesini de ihmal etmiyor ve paylaşımlar yapıyor.