Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyordu. Ortaya atılan iddialan gerçekler zannedilse de asıl gerçek bambaşka çıktı. 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ekranlara merhaba diyen Kurtlar Vadisi dizi ve film serileri bugüne kadar en çok izlenen yapımlardan birisi oldu. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı dair Show TV'den açıklama yapıldı. Böylece bir süredir dizi başlıyor iddialarının da gerçeği yansıtmadığı görüldü.
GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.
Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.
Dizide Çemberlitaş, Fatih ve Sarıyer yerlerde de çekilmiştir. Polat Alemdar'ın son sezonda Suriye'ye kaçırılmasından dolayı dizinin bazı bölümleri burada çekilmiştir.
Dizinin son iki bölümünde ise Amon karakteriyle Andy García ve Lisa karakteriyle de Sharon Stone oynamıştır. Polat Alemdar ise bunların yanına Türk baron olarak ABD'ye gitmiştir ve dizinin son iki bölümü Los Angeles'ta çekilmiştir.
Dizi, serinin ilk dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonu başladığından beri her bölümü perşembe günü yayımlanmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'nun yayımlanacağı günden bahsedilirken "kendi gününde, kendi saatinde" (perşembe 20.00) tabiri kullanılır.
KURTLAR VADİSİ KONUSU
Polat Alemdar, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirip Türkiye'deki mafyanın tepesinde bulunan Kurtlar Konseyini çökertmiş ve Türkiye'deki mafya yapılanmasının sonunu getirmiştir.
Bu görevi layığıyla yerine getirdikten sonra Kamu Güvenliği Teşkilatı (KGT)'nın başına geçer ve önemli operasyonlarda bulunmak için harekete geçer.
Kurtlar Vadisi Pusu, ilk üç sezon boyunca küresel güçlerin iç temsilcileri üzerinde yoğunlaşmış ve Polat Alemdar ve ekibi bu iç düşmanlar ile mücadele etmiştir.
Dizi, dördüncü sezondan itibaren küresel güçlerin ana aktörlerine yoğunlaşmış, dizide yabancı istihbarat servisleri, yabancı ajanlar yer almış ve bu kişilerle mücadele verilmiştir.
Beşinci ve altıncı sezonda iç gruplar ile mücadele edilmişken yedinci sezonda ise İhtiyarlar Heyeti ilk kez ayrıntılarıyla birlikte konu edilmiştir.
2005 yılında ortaya çıkan Tapınakçılar'da 10 yıl sonra yeniden diziye bu sezondan itibaren dahil olmuştur. Ayrıca yedinci sezonun ortasından itibaren son sezona kadar Suriye meselesine de yer verilmiştir. Sekizinci sezonunda ise küresel güçler ile bölgesel güçler arasındaki çatışmalar konu edinilmiştir.
Dizide dokuzuncu sezonda Polat Alemdar'ın Kripteks'teki belgeleri açıklaması sonucu başlayan Piramit Operasyonu sonrasında Tapınakçılar ile olan büyük savaş konu edilmiştir. Bu savaş final sezonu olan onuncu sezona da sıçramıştır.