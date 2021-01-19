Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyordu. Ortaya atılan iddialan gerçekler zannedilse de asıl gerçek bambaşka çıktı. 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ekranlara merhaba diyen Kurtlar Vadisi dizi ve film serileri bugüne kadar en çok izlenen yapımlardan birisi oldu. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı dair Show TV'den açıklama yapıldı. Böylece bir süredir dizi başlıyor iddialarının da gerçeği yansıtmadığı görüldü.

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Çünkü Şubat ayında yayınlanması beklenen bir dizi için mutlaka önceden açıklama yapılır ve dizinin ekibi çekimlere başlardı. Bu nedenler göz önüne alındığında dizinin Şubat ayında ekranlarda olacağı iddiasının pek gerçeği yansıttığı söylemek doğru olmaz.