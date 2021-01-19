Hastalığın oluşmasının başlıca sebepleri arasında hamilelik ve doğum bulunmaktadır. Geve annenin tansiyon problemi, erken doğum, uzamış ve zor bir doğum hastalığın sebepleri arasındadır. Çocuğun özellikle hareket gelişimi yaşıtlarına göre gerideyse, örneğin daha geç oturmuş, daha geç emeklemiş veya daha geç yürümeye başlamışsa; kol ve bacakları normalden daha gergin veya gevşekse; duruşu, oturuşu normalden farklıysa serebral palsi'den şüphelenilmelidir.

Serebral palside oluşmuş beyin hasarını geriye döndürmek mümkün değildir, fakat serebral palsili çocuk modern tıbbın destek tedavileriyle pek çok becerisini ilerletebilir. Özellikle fiziksel tedavi yöntemleri kişinin günlük yaşamı için etkili bir tedavi yöntemidir.