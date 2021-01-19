Baltalı yiğit Kuruluş Osman'a gelecek beklentisine sağlam ters köşe! Sağ gösterip sol vuruldu meğer...

Turgut Alp karakteriyle Diriliş Ertuğrul'un efsanesi olarak anılan Cengiz Coşkun yeni sezonda yer alacağı projesiyle çok konuşulacak. Canlandırdığı tarihi karakter Turgut Alp ile hafızalara kazınan ve son olarak Malazgirt 1071 filminde Sultan Alparslan'ı canlandıran Cengiz Coşkun yeni sezonda Yavuz dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'i canlandıracak ünlü oyuncuya pek çok ünlü isim eşlik edecek. Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un Yavuz dizisinin kadrosunda yer aldığı belli oldu.

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.