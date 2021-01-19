Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 179. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile EDHO son bölüm izle seçeneği izleyicileri salı günleri en çok araştırdığı konular arasındaki yerini aldı ve artışa geçti. Salı akşamlarının efsanesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Ebru'nun hainliğine ulaşmak için Ceylan ve Hızır büyük çaba sarf ediyor. Ancak gelen üzücü haber hem Çakırbeyli ailesini hem de Façalı ailesini derinden yaralıyor. Hayriye Ana'nın cenazesinde gözyaşları sel olup akıyor. Yaşanan bu gelişme sonrası Hızır Çakırbeyli büyük bir yıkıma uğruyor. İşte dizide yaşanacak olaylar...
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İşte dizide bu hafta yaşanacak olaylar;
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.
HAİN ORTAYA ÇIKACAK
İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.
KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR
Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.
ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR
Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
KAYA'NIN PLANI
Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.
FAÇALILARA BASKIN
Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.