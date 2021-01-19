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    • 19.01.2021 18:46
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 179. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile EDHO son bölüm izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 179. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. İki haftalık aranın ardından ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta heyecan ve hüzün dolu gelişmeler ardı ardına yaşanacak. Yeni bölümde hain Ebru'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmasına ramak kala Hızır Çakırbeyli kendisini kahredecek bir haber alıyor. Hayriye Ana'nın ölümüyle Çakırbeyli ailesi büyük bir yıkım yaşıyor. İşte ATV canlı yayın ile EDHO son bölüm izle seçeneği

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 179. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile EDHO son bölüm izle seçeneği izleyicileri salı günleri en çok araştırdığı konular arasındaki yerini aldı ve artışa geçti. Salı akşamlarının efsanesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Ebru'nun hainliğine ulaşmak için Ceylan ve Hızır büyük çaba sarf ediyor. Ancak gelen üzücü haber hem Çakırbeyli ailesini hem de Façalı ailesini derinden yaralıyor. Hayriye Ana'nın cenazesinde gözyaşları sel olup akıyor. Yaşanan bu gelişme sonrası Hızır Çakırbeyli büyük bir yıkıma uğruyor. İşte dizide yaşanacak olaylar...

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte dizide bu hafta yaşanacak olaylar;

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "İşte şimdi öksüz kaldık..."

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

    ACI VEDA

    Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

    ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

    Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

    HAİN ORTAYA ÇIKACAK

    İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

    KİMSESİZ DOĞAN GERİ DÖNÜYOR

    Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

    ALPASLAN'IN ELİ GÜÇLENİYOR

    Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

    KAYA'NIN PLANI

    Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

    FAÇALILARA BASKIN

    Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.
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    Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 179. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile EDHO son bölüm izle