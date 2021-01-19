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    • 19.01.2021 11:53
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    • 19.01.2021 11:53
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    'in muma dizen jürisi bunu paylaşınca sosyal medya arap saçına döndü! Öyle birine benzetildi ki...

    'in en sert jüri üyesi şef , Masterchef finalinin ardında da adından bolca söz ettirmeye devam ediyor sosyal medyada. Sivri dilli jüri üyesi sosyal medyada oldukça aktif. Hem iş hayatı hem de özel hayatından sık sık paylaşım yapan şef Mehmet Yalçınkaya bu kez paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Masterchef jüri üyeisi Mehmet Yalçınkaya, gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Daha önce çocukluk yıllarına dair bir fotoğrafta paylaşan Mehmet Yalçınkaya için buraya kadar her şey normal. Ancak olay Mehmet Yalçınkaya o isme benzetilince karıştı. Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik yıllarına ait fotoğraf öyle birine benzetildi ki sosyal medya ikiye bölünde. İşte olayın ayrıntıları.

    Mehmet Yalçınkaya öyle birine benzetildi ki

    Masterchef'in muma dizen jürisi Mehmet Yalçınkaya bunu paylaşınca sosyal medya arap saçına döndü! Öyle birine benzetildi ki... Masterchef'in sivri dilli jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Ünlü şefin gençlik yıllarına ait bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Nedeni ise o ünlü isme benzeyip, benzememesi. Bakın şef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı kime benzetildi.

    Masterchef Türkiye'nin sivri dilli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şefi gören gözlerine inanamadı.

    Agresif tavırları ve kendine has üslubuyla fenomen yarışma programı Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Takipçi sayısı her geçen gün artan Mehmet Şef hem iş hayatı hem de zaman zaman özel hayatından kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Instagram hesabında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Mehmet Yalçınkaya, paylaşımına, 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notunu ekledi.

    Ünlü şefin bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

    Mehmet şefe bir takipçisi "Bu ne şefim resmen evrim geçirmişsiniz" yorumunda bulundu. Şefin gençliğindeki bıyıklı hali, ünlü türkücü Latif Doğan'a benzetildi.

    Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz aylarda da çocukluk fotoğrafı yayınlamıştı. 1980'lerde çekilen pozuna "Hayvan sevgimiz" notunu düşmüştü.
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    Haberler Magazin Masterchef'in muma dizen jürisi Mehmet Yalçınkaya bunu paylaşınca sosyal medya arap saçına döndü! Öyle birine benzetildi ki...