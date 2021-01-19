Masterchef'in muma dizen jürisi Mehmet Yalçınkaya bunu paylaşınca sosyal medya arap saçına döndü! Öyle birine benzetildi ki... Masterchef'in sivri dilli jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Ünlü şefin gençlik yıllarına ait bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Nedeni ise o ünlü isme benzeyip, benzememesi. Bakın şef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı kime benzetildi.