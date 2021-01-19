Masterchef'in muma dizen jürisi Mehmet Yalçınkaya bunu paylaşınca sosyal medya arap saçına döndü! Öyle birine benzetildi ki... Masterchef'in sivri dilli jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Şef Mehmet Yalçınkaya gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Ünlü şefin gençlik yıllarına ait bu fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü. Nedeni ise o ünlü isme benzeyip, benzememesi. Bakın şef Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı kime benzetildi.
Masterchef Türkiye'nin sivri dilli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şefi gören gözlerine inanamadı.
Takipçi sayısı her geçen gün artan Mehmet Şef hem iş hayatı hem de zaman zaman özel hayatından kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Instagram hesabında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef, son olarak gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Mehmet Yalçınkaya, paylaşımına, 'Hey gidi günler. Hey gidi günler diyenler kimler?' notunu ekledi.
Ünlü şefin bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.
Mehmet şefe bir takipçisi "Bu ne şefim resmen evrim geçirmişsiniz" yorumunda bulundu. Şefin gençliğindeki bıyıklı hali, ünlü türkücü Latif Doğan'a benzetildi.
Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz aylarda da çocukluk fotoğrafı yayınlamıştı. 1980'lerde çekilen pozuna "Hayvan sevgimiz" notunu düşmüştü.