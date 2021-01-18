Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.