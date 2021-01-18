Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.
Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...
Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır)
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca