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    • 19.01.2021 00:41
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    Yıllar onu bambaşka biri yapmış! 'nin '...

    karakterine hayat veren günümüzde de  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde '' rolünü canlandıran , başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlüne fethetti. Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İşte 'nin 'Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...

    Yıllar onu bambaşka biri yapmış! Süleyman Çakır...

    Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterine hayat veren günümüzde de atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran ekranların sevilen ismi Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuğu ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurdu.



    Oktay Kaynarca'nın yıllar öncesini ait fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.



    İşte Kurtlar Vadisi'nin 'Süleyman Çakır'ı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki değişimi...



    Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır)



    Oktay Kaynarca



    Oktay Kaynarca



    Oktay Kaynarca



    Oktay Kaynarca

    Oktay Kaynarca
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