ATV ekranlarında dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman 42. bölüm 2. fragmanında ortalık iyice karışıyor ve Osman Bey hasmını harap edip çemberi yarıyor. Çarşamba akşamlarının efsanesi olan Kuruluş Osman'da bu hafta Osman Bey ve Kayılar, kendilerine sürekli tuzaklar kuran tekfur Nikola'nın ordusuyla karşı karşıya geliyor. Osman Bey'in "Gayrı gazadan gazaya, zaferden zafere koşacağız." sözlerinin dikkat çektiği fragmanda heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Yeğeninin boynuna yay kirişi doladığını unutmayan Dündar Bey'in ise içten içe planlar yaptığı görülüyor. İşte Kuruluş Osman 42. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.