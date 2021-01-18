Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın hakkındaki o gerçek de duyanları şaşkına çevirdi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.