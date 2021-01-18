Cuma akşamları seyircisiyle buluşan ve geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde heyecanı doruklara çıkaran Ramo dizisinde beklenmedik bir veda daha yaşandı. Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in hayat verdiği Cihangir karakteri Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo tarafından vurularak hikayeye veda etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından bomba bir olay daha yaşanacak. Ramo dizisinde Ahsen karakterini oynayan Pelin Körmükçü de diziye veda eden isimlerden oldu. Yiğit Özşener, Olgun Şimşek ve Pelin Körmükçü ardı ardına diziden ayrılması izleyicilerin isyan etmesine neden olurken bu hafta Ramo'da neler olacağı merak ediliyor.
ARDI ARDINA ÜÇ VEDA
Ramo'dan Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in hemen ardından diziden ayrılan isimlerden birisi de Pelin Körmükçü olacak. Ahsen karakterini canlandıran Pelin Körmükçü Ramo'ya veda edecek.
PELİN KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
Pelin Körmükçü, 10 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası. Tiyatrocu bir aileden gelmektedir. Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca abisi Hazım Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü oyuncudur.
Soy isminin manası ise Körmük, eskiden günümüzdeki sirk anlamına gelen bir kelimeymiş. İçinde gözbağcıların, sihirbazların, hokkabazların, pehlivanların, cambazların ve pek çok temaşa sanatının sergilendiği yer. Bunları icra edene de 'Körmükçü' diyorlarmış.
Uygulamalı Tiyatro-oyunculuk-seslendirme Eğitimi alan Pelin Körmükçü, evizyon kanalında oyuncu olarak iş hayatına atıldı. Çeşitli Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Calve Çorba, Clos-up Diş Macunu, Vestel gibi reklam filmlerinde oynadı.
Duru Tiyatroları, Hadi Çaman Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Beşiktaş Kültür Merkezinde tiyatro oyunlarında oyuncu olarak görev aldı.
1994 yılında Hadi Çaman ile Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Seslendirme çalışmaları da yapan Pelin Körmükçü, (BKM ) Beşiktaş Kültür Merkezi kadrosunda da görev yaptı.
RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU? CİHANGİR'E AÇTIĞI SAVAŞ...
Ramo ve Cihangir arasındaki savaşta beklenen hesaplaşma sonunda yaşandı ve finalde Ramo, Cihangir'i öldürerek intikamını aldı. Cihangir karakterine hayat veren usta oyuncu Olgun Şimşek diziye veda etti.
Ramo'nun geçen ekrana gelen bölümünde Ramo, Cihangir'in işini bitirerek intikamını aldı. Cihangir, karşısına çıkan Ramo'yu terapi odasına götürerek öldürecekken yaşanan beklenmedik gelişmeler herkesi şoke etti. Ramo'ya doğrulttuğu silahının boş çıkmasıyla ihanete uğradığını anlayan Cihangir'in sonunu Ramo getirdi. Ramo, Cihangir'i öldürerek intikamını alırken, bir diğer çarpıcı gelişme ise babasının katilinin Cihangir olduğunu öğrenen Mazhar'ın da işin içinde olması oldu.
RAMO VE CİHANGİR'İN MECBURİ İŞ BİRLİĞİ
Ramo, Nehir'in elinde olduğunu söyleyerek Cihangir'e, Sibel ve Nehir için bir takas yapacaklarını belirtti. Böylelikle Cihangir'in adamları Ramo ve Sibel'i öldüremedi. Takas zamanı geldiğinde ise hiç planda olmayan kötü bir sürpriz yaşandı. Hem Sibel hem de Nehir, Ruslar tarafından kaçırıldı. İkisini kurtarmak için Ramo ve Cihangir iş birliği yapmak zorunda kalırken, kaçırılma planının arkasından Boran'ın çıkması ekran başındaki herkesi şaşırttı. Cihangir ise Sibel ve Nehir'i bulduktan sonra Ramo'yu tuzağa düşürdü.
RAMO'DAN CİHANGİR'E TUZAK
Ramo'yu tuzağa düşüren Cihangir, onu öldürmek için adamlarını gönderdi ancak Ramo, Cihangir'in adamlarından kurtulmayı başardı ve Sibel'i kurtarmak için harekete geçti.
Cihangir, karşısına çıkan Ramo'yu öldürmek için terapi odasına getirdiğinde ise şoke eden gelişmeler yaşandı. Ateş ettiği silahının boş çıkmasıyla adamları tarafından ihanete uğradığını anlayan Cihangir, giderek köşeye sıkıştı.
AHSEN ÖLDÜRÜLDÜ
Cihangir'in evinde tutulan Sibel ise ölümle burun buruna geldi. Hesap sormak isteyen Ahsen, silahını Sibel'e doğrulttu ancak tam o anlarda gelen Nadia, Ahsen'i bıçaklayarak öldürdü. Kendini de yaralayan Nadia, Nehir'e her şeyi Sibel'in yaptığını söyledi.