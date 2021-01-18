Cuma akşamları seyircisiyle buluşan ve geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde heyecanı doruklara çıkaran Ramo dizisinde beklenmedik bir veda daha yaşandı. Ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in hayat verdiği Cihangir karakteri Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ramo tarafından vurularak hikayeye veda etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından bomba bir olay daha yaşanacak. Ramo dizisinde Ahsen karakterini oynayan Pelin Körmükçü de diziye veda eden isimlerden oldu. Yiğit Özşener, Olgun Şimşek ve Pelin Körmükçü ardı ardına diziden ayrılması izleyicilerin isyan etmesine neden olurken bu hafta Ramo'da neler olacağı merak ediliyor.

ARDI ARDINA ÜÇ VEDA

Ramo'dan Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in hemen ardından diziden ayrılan isimlerden birisi de Pelin Körmükçü olacak. Ahsen karakterini canlandıran Pelin Körmükçü Ramo'ya veda edecek.