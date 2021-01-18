Maraşlı 2. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Maraşlı yeni bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İkinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide bu hafta Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkıyor. Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çeviriyor. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor. İşte Maraşlı 2. bölüm canlı izleme seçeneği...
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MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?
İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;
Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar.
Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?
Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır.
Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?
Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.
MARAŞLI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.
Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir.