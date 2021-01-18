Maraşlı 2. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Maraşlı yeni bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İkinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide bu hafta Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkıyor. Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çeviriyor. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor. İşte Maraşlı 2. bölüm canlı izleme seçeneği...

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MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;